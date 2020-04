annonse

Det er ikke corona-krisen i seg selv, som fører til at norske medier sliter økonomisk, men hele konseptet med «redaktørstyrte medier» har spilt seg selv ut over sidelinjen ved manglende omstillingsevne og fravær av «salgbar journalistikk».

La gå at corona-situasjonen tydeliggjør hvor dårlig det står til med norske aviser, men forholdet er jo det at norske medier har skreket i årevis om hvor grusomt det er at næringslivet velger bort avisene, og i stedet går for Facebook og Google som annonseplattformer.

I 1994 kom den første digitale annonsen på Internett og alle har skjønt nå, at norske medier og medier i utlandet, ikke har vært flinke nok til å omstille seg digitalt.

Det er papir det har gått i, og med store puter sydd under armene i form av pressestøtte her til lands årlig på rundt 2 milliarder kroner, har dette kunnet rusle og gå.

At ikke staten ved kulturdepartementet har fremsatt krav parallelt med utdelingen av indirekte støtte (momsfritak) og direkte støtte, slik at avisene hadde vært tvunget til å omstille seg fra papir til digitale og nær sagt kostnadsfrie distribusjonsordninger for lengst, er merkelig.

Raja og øvrige på Stortinget må legge vekk populismen

Vi kan i Resett denne uka lese at kulturminister Abid Raja (V) er glad for at et stort flertall på Stortinget, regjeringspartiene inkludert, ser viktigheten av at mediene skal kunne opprettholde sin redaksjonelle virksomhet under corona-krisen.

Nå skal det altså gripes dypt i lommeboken, for å redde en presse som i årevis har jobbet iherdig for å ødelegge for seg selv. Det snakkes til og med om «støtteannonsering» med statlige og kommunale midler.

I 2020 skal norske aviser få rundt 2 milliarder kroner i direkte og indirekte pressestøtte, og det er antydet at ytterligere en milliard er nødvendig for å redde avisene nå.

Populistene og feigingene på Stortinget er selvfølgelig livredde for å bli beskyldt for å være «imot ytringsfrihet» eller en type personer som «vil drepe det frie ord», slik media bruker mye spalteplass på om noen våger å antyde endringer i pressestøtten eller justere distribusjonsordninger for avisene.

Selvfølgelig ønsker Raja og øvrige da å være på «riktig side» i debatten om pressen skal ha enda mer penger eller ei.

På langt nær så viktige som de selv tror

Det er verdt å merke seg nå, at svenske og danske medier – i likhet med de norske – piper etter penger under corona-krisen, og man skryter av hvor viktige man er som nyhetsformidler av triste nyheter rundt viruset.

I Sverige skriver et par av toppfigurene i svenske medier blant annet at «Svenske medier bør prioriteres av annonsører fordi vi er det beste alternativet for et trygt og sikkert annonseringsmiljø» og man lirer av seg svada om at «falske nyheter» kommer annet steds enn hos de redaktørstyrte mediene. Nasjonal patriotisme flagges også høyt.

I Norge har en fersk meningsmåling fra Medietilsynet vist at folk er mest opptatt av TV2 og NRK, og i langt mindre grad av hva avisene skriver om corona-utbruddet.

Meningsmålingen, som ble presentert den 24. mars i år forteller at Nyhetene fra NRK1 og TV 2 har høyest tillit under virus-utbruddet.

Det er da ikke det minste rart, for digitale medier leverer «her og nå-nyheter» mens papiraviser leverer «nyhetene slik de så ut i går», når de kommer i postkassen din påfølgende dag.

Det samme gjelder også våre naboland. Aviser er ikke så viktige, selv om de påstår å være det selv.

Også i våre to nevnte naboland er det saftige pressestøtteordninger, og det manes nå i avisene om at annonsørene må “tenke svensk” eller “tenke dansk”, når de skal annonsere.

Det appelleres tåredryppende til leserne om støtte, og spaltekilometer etter spaltekilometer skrives om hvor viktig corona-avisstoffet er.

Ikke verdt å investere i

I et intervju på Danmarks Radios nettsider sier investeringsøkonom Per Hansen at «hjelpepakker løser ikke problemet for avisene».

Hansen peker på at avisene er tapere. De taper penger og har gjort det lenge før corona-krisen.

Per Hansen forteller i DR at de regionale avisene i Danmark har tapt 120 millioner i annonsekroner de siste tre år før corona-utbruddet. Han sier dessuten:

– Enhver investor med respekt for sin pengepung bør holde seg langt vekk fra de regionale avisene.

Han begrunner dette blant annet med:

– En virksomhet skal jo helst tjene penger, og det gjør disse virksomhetene ikke.

Det er jo en sannhet både i Sverige, Norge og Danmark at «redaktørstyrte medier» har overlevd seg selv, og at hele konseptet med at enhver avkrok av landet skal ha sin egen avis – med eller uten tilstrekkelig abonnements- og annonseinntekter er tøv.

Det finnes ingen andre bransjer som kan hevde at det er en menneskerett å få drive sin virksomhet, når kundene ikke er villige til å holde liv i virksomheten, og det samme gjelder for avisene.

Kaste penger ned i et stort, sort hull

Norske politikere må tenke seg godt om før de gjør en populist-manøver og skal “redde norske medier”.

Det er avisene selv og deres eiere som skal «redde norske medier». Det er redaksjonene og redaktørene, som skal levere produkter folk bryr seg om å betale for, og ikke slik som nå – prakke på leserne klipp & lim-saker om slanking, sex, mat, C-kjendiser, en flom av sport og trivialiteter vi utmerket godt klarer oss uten.

Når norske medier ikke får grint seg til pengene de mener de har krav på, som nå i corona-krisen betyr 1 milliard på toppen av de 2 milliardene de allerede får i år + flere hundre millioner til TV2 og 6 milliarder til NRK, ja, da snakkes det om at «ytringsfriheten er truet».

Men hvem truer ytringsfriheten?

Er det du og jeg som ikke gidder å betale for snikk-snakk og tomprat i avisspaltene?

Er det annonsørene, som ikke bryr seg om «å skyte spurv med kanoner», underforstått: sette inn en annonse i en papiravis som treffer alle som kan lese – når du med Facebook kan styre din annonse rett inn på en konkret målgruppe for din vare?

Eller er det «feil» av annonsørene – attpåtil illojalt, som enkelte mediafolk hevder, å sette inn en annonse hos Google og Facebook fremfor i en avis, som stort sett benytter seg av betalingsportaler, og der du må være abonnent for å kunne se annonsen?

Det er altså et «selvmord» vi her er vitne til, og det er aviseierne, redaksjonene og redaktørene, som selv har gjort en så elendig jobb, at de nå står ved stupet.

Pressestøtten har overlevd seg selv

Vi må ikke glemme, at norske medier eies av noen ganske få milliardkonsern, og at det drives utstrakt bruk av «låne fra noen andre»-stoff + NTB + sitere fra kjendiser og politikeres Facebook- og Twittersider etc etc.

Det vil altså si at den oppsøkende og gravende journalistikken avisene selv hevder å drive med reelt sett ikke utføres, og norsk presse utfører ikke en «vaktbikkjejobb», som det snakkes om på redaksjonenes julebord og ved andre festlige anledninger.

Disse platthetene vi serveres dagstøtt av norske medier på papir lokalt, regionalt og riks klarer vi oss fint uten viser det seg, for når påsken kommer eller jula er her, så utgis det hovedsaklig digitale nyheter.

Om det skulle finnes noen ganske få eldre mennesker, som ikke får sin papiravis, så kan ikke en hel bransje se bort ifra at heldigital distribusjon er mye mer lønnsom enn å frakte nyheter ut via papir. Jeg føler meg ellers rimelig sikker på at eldre mennesker er i stand til å lese sine nyheter på en PC, Ipad etc. helt problemfritt.

Det er altså primært på grunn av avisenes eget behov for fortsatt å benytte papir som plattform, at de 26 år etter Internetts første digitale annonse kom viderefører sine papirutgaver.

Politikerne, som forvalter våre felles penger, kan heller ikke se bort i fra nettopp det faktum at det er et kjempepotensial for besparelser ved å droppe papirutgaven av en avis.

Og hvor er alle miljøaktivistene i dette spørsmålet? Ser de ikke at det å hugge skog, lage papir, trykke aviser og frakte disse ut med fly, bil etc. er unødvendig forurensende?

I tillegg til disse «redaktørstyrte mediene» finnes det en flom av gratisaviser, Facebook og nisjekilder hver og en av oss helt gratis kan lese. Er man helt ærlig, så har jo avisene selv skjønt at det produktet de selv leverer ikke holder mål, og derfor sprer de sine artikler via nettopp Facebook.

Dette bør kulturministeren ha i bakhodet, for hvis han vil brenne av våre skattepenger på et formål som definitivt ikke har noen nytte, så er den sikreste måten å svi av disse pengene på ved at avisene får dem.

Det er et bunnløst sluk å tilføre norsk presse mer penger, og når corona-krisen er over, vil sutringen over Facebook og Google dukke opp igjen. Avisene kommer aldri til å få nok penger til å kjøre videre på med sitt gamle papiropplegg.

Det betyr reelt sett, at det kun er en sanering av bransjen og en radikal omlegging, som kan redde norske aviser.

Den jobben må norske aviser og eierne deres ta selv!