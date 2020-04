annonse

Afrika har høy befolkningsvekst, ustabile regimer, væpnede konflikter, stor fattigdom og et lite utviklet helsevesen. Smitteutviklingen i Afrika ser ut til å ligge litt bak de andre kontinentene, men nå skjer det raskt, og kanskje raskere enn hva andre steder har opplevd.

Dødstallene har også økt raskt den siste uken, skriver Bistandsaktuelt. Av Afrikas 54 land er det kun 18 som ikke har registrert dødsfall relatert til coronaviruset. Sør-Afrika har foreløpig de fleste registerte smittetilfellene og passerte 7. april 1585 tilfeller og 80 døde. Algerie er nummer to med 1251 tilfeller og 265 døde. Dette er tall fra WHO og de er basert på nasjonale innmeldinger.

I de fleste landene i Afrika er helsevesenet lite utviklet

En må nok anta det det finnes høye mørketall. Afrika er et stort kontinent, det utgjør 20 prosent av jordens areal og har en befolkning på 1,2 milliarder mennesker. Men det er store regionale forskjeller. Vest-Afrika er til nå hardere rammet enn Øst-Afrika.

Et av landene med størst fattigdom, Burkina Faso har tredje flest smittetilfeller. Landet ligger i konfliktområdet mellom Niger og Mali. De har 20 millioner innbyggere og rundt en million er internt fordrevet. Burkina Faso er demokratisk, selv utdanningsministeren er smittet og går med maske. WHO melder at det er registret 302 smittetilfeller, og det opp 41 på ett døgn. 15 har til nå død. Men det advares om at utsiktene kan være dystre. Vi kan står foran en menneskelig katastrofe av uante proporsjoner.

Landet har 60 forskjellige folkegrupper, og de har sine egne språk, islam er det største religionen og teller rundt 60 prosent. Mossi-folket utgjør nesten halvparten av befolkningen, de har tradisjonelt hatt makt både politisk og militært. Men landet sliter med korrupsjon og islamistisk terror. I følge FN er Burkina Faso er et av verdens aller fattigste land. Verst er det i de tørre områdene i nord, hvor to tredeler av alle familier lever under fattigdomsgrensen. Nesten hvert tiende barn som fødes dør før det har fylt ett år. Helseproblemene i landet er enorme, med underernæring og tilgang til rent vann som de største utfordringene.

Dette gjelder ikke bare Burkina Faso, det er også andre steder der fattigdommen er stor.

Bankkonto 1503.94.12826