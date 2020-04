annonse

20 spesialtrente politifolk settes i beredskap for å beskytte sykehusene i Stockholm.

Bakgrunnen er at man frykter uro og bråk når sykehusene ikke lenger kan ta i mot flere coronapasienter til behandling, skriver Aftonbladet.

– Vi øker sikkerheten, vårt oppdrag er å skape trygghet, sier Ulf Bajas fra politiet.

Antall døde og registrerte smittetilfeller øker i Sverige. I skrivende stund er 8419 registrert smittet av coronaviruset, 687 er registrert døde. Men man regner med at mørketallene er store. Og Stockholm er hardest rammet.

Skjærtorsdag rapporterer Aftonbladet at pasienter over 80 år skal bortprioriteres på universitetssykehuset i Stockholm. Personer helt ned i 60-årsalderen skal også prioriteres bort, hvis de har svikt i minst to organsystem. Det åpnes også for å avslutte allerede påbegynt intensivbehandling av slike pasienter.

Det er 20 politifolk som er trent i å håndtere opptøyer og store folkemengder som settes inn. De er satt i beredskap med oppstart skjærtorsdag, og skal på kort varsel rykke ut til sykehus i Stockholm-regionen.

Stockholm har en stor andel innvandrere. Både i Norge og Sverige har enkelte innvandrergrupper blitt rammet ekstra hardt av den pågående coronaepidemien. Dette kan blant annet skyldes at disse gruppene ofte bor trangt, gjerne flere generasjoner sammen. Andre peker på at språkproblemer fører til at mange innvandrere ikke forstår informasjonen fra myndighetene.

