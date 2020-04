annonse

Mens både politi og tollere melder om rolige forhold langs svenskegrensa på skjærtorsdag, har politiet i Lillestrøm fått rånerne i fanget.

I grensetraktene på Østlandet melder Tolletaten om rolige forhold torsdag. Noen har vært på harryhandel og fått både forelegg for å handle mer enn kvoten og informasjon om de norske reiserådene, som gir 14 dagers hjemmekarantene etter å ha dratt over til Sverige.

Ingen økning

– Det har ikke vært noen spesiell økning i trafikken sammenlignet med de foregående dagene. Det er betydelig lavere trafikk enn vanlig. I løpet av et døgn er det vanligvis 15.000 passeringer, men det siste døgnet har vi vært nede imellom 1000-1.200 passeringer. Flere av disse passeringene er i tillegg fra jobbpendlere som jobber på den ene siden av grensen, sier pressevakt Fredrik Tandeberg i Tolletaten.

Han oppfordrer folk til å følge de reglene og anbefalingene som er gitt når det gjelder å reise.

Tollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen, sier til VG at det er så lite folk om dagen at de noen ganger kan kjenne igjen de som reiser over for andre gang, og dermed bryter karantenereglene.

– Ingen på glattcelle

– Det er lite nordmenn her, enn så lenge har jeg ikke sett en eneste en bil med norske skilter, forteller gruppesjef Johan Hilding i Strömstadpolisen til ABC Nyheter.

Vanligvis har politiet rundt ti nordmenn i glattcelle på grunn av fyll på denne tiden, men foreløpig er cellene uten gjester.

I Strömstad var de norske rånerne såpass savnet at byen arrangerte sitt eget opptog med lokale biler.

– Vi må jo sørge for at det skjer noe morsomt også i år, sier Heidi Caroline Nyström, leder i Strömstads Köpmannaförening, til Fredriksstad Blad.

Hun frykter at det blir flere konkurser og økonomiske tragedier i kjølvannet av den stengte grensen mellom Norge og Sverige. Verken på Systembolaget eller i Godtehuset var det kø torsdag. Vanligvis er det metervis med kø.

Mange båtfrelste nordmenn tar også gjerne turen over til Strömstad og Koster i påsken. På Koster er flere gjestehavner stengt, mens Strömstad holder åpent. Der er det imidlertid svært få båter på besøk.

Konserter

Øst politidistrikt opplyser at også de merker at det er stillere enn på en vanlig skjærtorsdag.

– Generelt opp mot skjærtorsdag bruker det å være mye å gjøre, men det har vært veldig rolig så langt, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Han er mer spent på hvordan avviklingen av de to drive in-konsertene med Staysman (Stian Thorbjørnsen) og gjester på parkeringsplassen utenfor Norges Varemesse vil forløpe.

Rånefolket kommer nemlig hit, siden Strömstad ikke lenger noe alternativ, og det meldes om stor trafikk inn mot Lillestrøm. Biler fra store deler av Østlandet er kommet for å være med på konsertene.

– Jeg har aldri vært i så god form siden jeg har trent så mye, jeg i mye bedre form nå enn før korona, sa Staysman der han energisk hoppet fram og tilbake på scenen.

Vanligvis tar rånerne den tradisjonelle feiringen om kvelden i Halden etter at de har kommet tilbake fra Sverige, men denne torsdagen blir det Lillestrøm som blir åstedet.