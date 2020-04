annonse

Først over et halvt år etter at tidligere sjef i Økokrim, Trond Erik Schea, ble ansatt hos Riksadvokaten, er stillingen lyst ut på nytt.

Schea ble i statsråd i august utnevnt som førstestatsadvokat hos Riksadvokaten. Først nå er stillingen utlyst på nytt, skriver Politiforum. I desember sa Politidirektoratet til Rett24 at stillingen da ikke var blitt lyst ut på nytt fordi det ble vurdert å gjøre den om til en åremålsstilling.

Nå er imidlertid jobben som leder for Økokrim lyst ut som en fast stilling med svarfrist 27. april.

Nestleder Hedvig Moe har vært konstituert sjef for Økokrim siden 1. desember. Før det var hun en stund fungerende leder etter at Schea sluttet.

Schea har arbeidet i påtalemyndigheten siden 1997. Han var førstestatsadvokat i Økokrim fra 2001 til 2004 og assisterende Økokrim-sjef fra 2004 til 2008.

I februar varslet Økokrim at det for første gang siden 2011 skal foreta en helhetlig gjennomgang av hvordan de jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Tiltaket ble varslet etter at flere aktører, spesielt bankene, har rettet skarp kritikk mot Økokrim for manglende oppfølging av tips om mulig korrupsjon og hvitvasking.