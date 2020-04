annonse

annonse

Partiloven og Valgloven fastsetter at man må samle fysiske underskrifter i et visst antall for å kunne stille lister til valg i Norge. I høringsuttalelser tar to partier til orde for å lempe på kravene i lys av den sosiale distanseringen som kreves av tiltakene mot coronasmitte.

Kravet om underskrifter gjelder om man er nyregistrert og stiller til valg for første gang eller om man ikke oppnådde å få en «oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet» (Valgloven, § 6-3).

For førstegangsregistering i Partiregisteret gjelder at man må samle «erklæring fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg». (Partiloven, § 3)

annonse

I et innspill til «Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven» sendt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars med frist 30. mars, skriver partiet Alliansen blant annet:

«Innsamling av underskrifter gjøres tradisjonelt ved å gå ut blant folk med blokk og papir. Slik innsamling er nå ikke lenger mulig å få til på grunn av koronasituasjonen. Dette betyr at disse partiene effektivt kan være satt ut av spill i demokratiet i Norge og ikke vil kunne stille til stortingsvalget 2021.»

Alliansen foreslår «forenklede regler» og at Stortinget viser «demokratisk raushet» og lar partiene stille uten disse underskriftene.

Kommunistene enige

annonse

Også Norges Kommunistiske Parti ber i sitt innspill om fritak eller mulighet til å samle underskrifter digitalt.

«Partiet vil påpeke det akutte problemet partiet er uforskyldt kommet i for å kunne samle underskrifter for å få delta i Stortingsvalget 2021. Et slikt arbeid krever lang tid og er svært møysommelig. Ved at partiets medlemmer ikke får muligheter for å oppsøke forsamlinger, kollektive møtesteder og privatpersoner p.gr.a. krisen som, ifølge FHI, vil vare i 18 mndr. har vi ingen muligheter for å kunne innfri kravet om 500 underskrifter innen utgangen av mars 2021. Når Dep gir kommunene annet tjenesteapparat full forståelse at de er under press og ikke kan levere lovpålagte tjenester, må denne forståelsen også gis til partier og organisasjoner som også er i en pressituasjon,» heter fra NKP.

Det er foreløpig ikke kjent hva utfallet blir.