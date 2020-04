annonse

Spanias statsminister Pedro Sanchez og Italias statsminister Giuseppe Conte advarer begge om at koronaviruset utgjør en trussel for EU.

– EU er i fare hvis det ikke finnes solidaritet, fastslo Sanchez i landets nasjonalforsamlingen torsdag.

Samme dag hadde Conte i et intervju med BBC advart om konsekvensene koronakrisen kan ha for EU.

– Hvis vi ikke benytter denne muligheten til å blåse nytt liv i det europeiske prosjektet, kan risikoen for fadese være reell, sa statsministeren i intervjuet.

Nedstengningene i Europa som følge av koronavirusets herjinger, har allerede fått store økonomiske konsekvenser.

Regjeringssjefenes uttalelser kommer samtidig som det er full uenighet innad i EU om hvordan den økonomiske krisen skal løses.

Uenighet om kriseløsning

EU-landenes finansministre ser ikke ut til å med det første bli enige om en økonomisk krisepakke, selv om det har blitt forhandlet til langt på natt.

Den største uenigheten dreier seg om utstedelsen av såkalte koronaobligasjoner, som vil innebære at alle eurolandene får et felles ansvar for gjelden den økonomiske krisepakken innebærer.

Tyskland, Østerrike, Nederland og Finland er sterkt imot dette, mens Spania, Italia og Frankrike står på motsatt side.

Eurogruppens leder Mario Centeno ga onsdag beskjed om at diskusjonene fortsetter torsdag. Han hevdet at det på bordet ligger et «sikkerhetsnett» verdt nesten 5.600 milliarder kroner.

Vil bruke krisefond

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel har også brukt store ord for å understreke krisens alvor. Tidligere denne uken fastslo hun at koronakrisen er EUs største utfordring siden unionen ble opprettet.

Landet har tatt til orde for å benytte seg av det europeiske krisefondet ESM.

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, og økonomikommissær Paolo Gentiloni, oppfordret mandag Tyskland til å slutte seg til de såkalte koronaobligasjonene.