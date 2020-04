annonse

annonse

I USA hardner kritikken til mot Kinas håndtering av coronaviruset. Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon har helt siden januar påpekt at Kina har løyet og dekket til sin eget ansvar på pandemien. I et intervju med FOX News nå går han enda lengre.

Det hele startet i byen Wuhan i november 2019 og nå kryper dødstallene i verden over opp mot 100.000 mennesker. Som Bannon påpeker forsøkte Kommunistpartiet å stilne varslere som advarte mot viruset. De benektet helt frem til 20. januar at det nye coronoaviruset kunne smitte mellom mennesker. Den feilinformasjonen fikk de også overtalt Verdens helseorganisasjon (WHO) til å spre så sent som den 14. januar.

Kina kritiserte USA og Trump for å innføre innreiserestriksjon fra Kina i slutten av januar og påsto at det var rasistisk. Selv stengte de ned all reise ut fra Hubei-provinsen. Også WHO kritiserte USA for innreiserestriksjonene. Den 12. mars indikerte Lijian Zhao, en talsmann for Kinas utenriksdepartement, at viruset ble tatt med av amerikanske soldater som var med på et militært idrettsarrangement i Wuhan i oktober 2019.

annonse

Bannon kommer inn på nødvendigheten av at USA frigjør seg fra avhengigheten av Kina når det gjelder essensielle forsyninger og viser til hvordan Kina har utnyttet sin kontroll over medisiner og medisinsk utstyr.

Det er et «morderisk regime», sier Bannon. Han tror Kina-spørsmålet kommer til å bli en hovedsak i presidentvalgkampen til høsten.

«Kommunistpartiets skyld må bli adressert,» sier Bannon.

Programlederen sier at Kina kjøpte opp beskyttelsesutstyr, som munnbind og masker, verden over i januar samtidig som de tonet ned coronviruset og dets farer.

annonse

«De ikke bare tonet det ned, de løy,» svarer Bannon. «De kjøpte opp alt beskyttelsesutstyr de kunne finne i Europa, USA og Brasil. Og senere kunne de bruke det som en strategisk fordel,» sier han.

Bannon hevder det er snakk om «forsettlig drap» fra kinesiske myndigheters side og henviser til alle helsearbeiderne som senere har dødd.

Trump mot Kina

Donald Trump har også vært tydelig på kritikken av Kina og kalt viruset for «The Chinese Virus» (Det kinesiske viruset). Han har også kritisert WHO for å være i lomma på Kina og har truet med å trekke USA finansielle bidrag til WHO.

Bannon gir Trump full støtte i sin kritikk av WHO. Han sier WHO er en «frontorganisasjon for for Kommunistpartiet i Kina» og tok det de sa «for god fisk.»

annonse

Det ti minutter lange intervjuet med Bannon kan sees her.