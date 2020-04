annonse

USAs president Donald Trump langer for andre dag på rad ut mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen ber om at pandemien ikke politiseres.

– De tok feil på mange vis. De undervurderte faren, sa Trump på sin daglige pressekonferansen onsdag kveld.

Det skjer etter at WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tok til motmæle tidligere onsdag og bad Trump unngå å politisere pandemien.

Trump truet tirsdag med å kutte i midlene til FN-organisasjonen. USA er den største enkeltgiveren til WHO, og Trump mener organisasjonen burde betegnet viruset som en pandemi tidligere.

«Ikke rettferdig»

Trump kaller beslutningen om å innføre de strenge reiserestriksjonene for reisende fra Kina og Europa «en vanskelig avgjørelse» og viser til at Tedros var uenig i den.

– Vi tok en avgjørelse mot WHO. Så når han sier at vi ikke skal politisere, er det jo han som politiserer. Jeg kan ikke tro at han snakker om politikk. Kina bruker 42 millioner og vi bruker 450 millioner, og alt ser ut til å gå Kinas vei. Det er ikke rettferdig overfor oss eller resten av verden, sa Trump.

Den siste tilgjengelige overføringen viser at USA gir 116 millioner dollar til organisasjonen for perioden 2020 til 2021. I tillegg kommer støtte til ulike prosjektet på mellom 100 og 400 dollar årlig. I 2017 ga USA over 400 millioner i slike frivillige tilskudd, viser en oversikt fra WHO.

Advarte om politisering

Etter Trumps første trusler om å holde tilbake midler til WHO, oppfordret Tedros Kina og USA om å samarbeide for å bekjempe viruset i stedet for å rette pekefingre mot hverandre.

– Oppmerksomheten til alle politiske parter bør være på å redde folket sitt. Vær så snill å ikke politiser dette viruset, sa Tedros.

Tedros sa også at han forventer at USA opprettholder sin økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon og han takket amerikanerne for deres «sjenerøse» bidrag.

Holder tilbake støtte

Trump gjentok onsdag at pengene blir holdt tilbake inntil videre.

– Jeg tror de må endre prioritering. For prioriteringen er at alle bør behandles likt, sa Trump etter å ha listet opp bidragene til WHO de siste årene. I fjor var det på 450 millioner dollar.

– Vi skal undersøke saken og bestemme oss for hva vi gjør. I mellomtiden holder vi tilbake, sa Trump.

Støtte fra Pompeo

Utenriksminister Mike Pompeo bekreftet det tidligere på pressekonferansen.

– Vi vurderer finansieringen til WHO. Vi må sørge for at alle typer organisasjoner fungerer og leverer på det de skal levere på. I tilfelle med WHO har de ikke gjort det, sa Pompeo.

Trump har gjentatte ganger kritisert WHO og foreslo i februar å kutte kraftig i budsjettet til organisasjonen, skriver The Guardian.

Solberg mener WHO bør styrkes

Statsminister Erna Solberg (H) mener Verdens helseorganisasjon heller bør styrkes for å møte framtidige utfordringer

– Jeg mener vi må bygge opp WHO i framtiden slik at de kan respondere enda raskere på kriser. Dette er en pandemi, og globale problemer må løses på et globalt nivå og ikke hvert land for seg selv, sa Solberg i et intervju med CNN onsdag kveld norsk tid.

Hun mener WHO etter ebolakrisen i 2014 blitt i stand til å snu seg rundt raskere og jobbe mer effektiv. Dessuten har organisasjonen gjort fattige land i stand til å bygge opp et bedre helsevesen.