Allerede i januar begynte mistankene om at viruset hadde sluppet ut av et av de to laboratoriene i Wuhan som faktisk forsker på coronavirus. Men det kom i hovedsak på «alternative» medieplattformer. Nå omtales det imidlertid også på kanaler som Washington Post og Al Jazeera.

I Washington Post gis en artikkel tittelen: «Hvordan oppsto Covid-19? Den første versjonen er tvilsom» (How did covid-19 begin? The initial story is shaky)

Den offisielle versjonen fra Kina har vært at coronviruset hoppet fra dyr til mennesker på våtmarkedet i Wuhan der det selges sjømat og enkelte ville dyr. Men den første pasienten hadde ifølge Lancet ingen forbindelse til markedet. Og mange stusset på at det ligger to laboratorium i Wuhan som forsker på coronavirus, og det ene av dem ligger bare 300 meter fra våtmarkedet. Det er Wuhan Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Det er stor enighet om at det siste coronaviruset har likhet med SARS-viruset som bredte seg i 2003. Det har derfor også fått betegnelse SARS-CoV-2.

Opprinnelsen til coronaviruset som forårsaker sykdommen Covid-19 er en gruppe virus som finnes i flaggermus. Det synes ikke å være noen uenighet om at et slikt falggermusvirus er opphavet til coronaviruset. Men det er ingen enighet om hvordan det kom fra flaggermus til mennesker.

Siden det ikke selges flaggermus på markedet i Wuhan, har det blitt spekulert i om det var innom en annen dyreart og at det hoppet fra denne over på mennesker. I så henseende har man pekt på dyret pangolin (skjelldyr på norsk) som en mulighet.

Men ingen har kunne utelukke at viruset slapp ut av et laboratorium, noe som har skjedd flere ganger før. I desember slapp en bakterie ut fra en lab i Gansu i Kina og smittet 100 personer. Og det er de som mener det er litt for mye av en tilfeldighet at utbruddet startet nettopp i Wuhan hvor Kinas mest prominente coronaviruslaboratorium ligger.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesu har omtalt spekulasjonene som fake news, men det tilbakevises av en rekke forskere. «Det er ikke noe konspiratorisk med ulykker i laboratorier,» sier Richard Ebright, som er molekylærbiolog og direktør ved Waksman Institute of Microbiology ved Rutgers University i New Jersey, USA.

Ebrigt har ifølge Washington Post påpekt at det ene laboratoriet i Wuhan har et «lavt sikkerhetsnivå». Og han har kritisert måten forskerne henter ut prøver fra flaggermus i hulene. I en video han så av forskeren Tian Junhua ved CDC i Wuhan så han at det mens han sanket flaggermus fra en hule «dryppet flaggermusurin fra hodet hans som regndråper»

Det er Guangdong-provinsen sør i Kina som er mest kjent for å handle med ville dyr, og det var i Guangdong at SARS-viruset oppsto i 2003. Flaggermus handles ikke i Wuhan, som ligger lengre nord i Hubei-provinsen.

Det er fra huler i Yunnan-provinsen sørvest i Kina at flaggermusene i stor grad sankes.

Donald Trump har så langt sagt at USA ikke har opplysninger som motsier kinesiske myndigheters påstander om at det oppsto på et marked og ikke fra et laboratorium. Men han har heller ikke sagt at de har noen sikre opplysninger som bekrefter det.

– Ikke tilfeldig

Fra Storbritannia har det kommer opplysninger om at britiske myndigheter i høyeste grad holder muligheten åpen for at virusets første kontakt med mennesker skjedde i og fra et av laboratoriene i Wuhan.

De holder fortsatt dyresmitte (zoonotic) som mest sannsynlig, men «avviser ikke» teorien om at det har sin opprinnelse i et laboratorium.

– Kanskje det ikke er tilfeldig at det finnes slike laboratorier i Wuhan, skal en høytstående tjenestemann i Storbritannia ha uttalt.

Under kan dere se en dokumentar fra Epoch Times som tar for seg spekulasjonene om coronavirusets opphav.