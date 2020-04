annonse

Britiske parlamentarikere bytter til hjemmekontor mens corona-pandemien pågår, og får med seg 127.000 kroner til merutgifter. – Ikke rett tid å diskutere økt lønn til sykepleiere, sier Storbritannias helseminister.

Som følge av corona-pandemien, som har rammet flere britiske parlamentarikere og regjeringsmedlemmer med statsminister Boris Johnson i spissen, går medlemmene av House of Commons nå over til hjemmekontor. Dette melder avisen The Times (bak mur).

Med seg får de en godtgjørelse på 10.000 pund, vel 127.000 kroner, som blant annet skal dekke datamaskin, telefon og oppvarming av værelset.

– Ressursene og fleksibiliteten lar Dem fokusere på Deres parlamentariske plikter og underholde Deres stab, heter det i et brev som hver parlamentariker har mottatt.

Beløpet kommer i tillegg til det faste kontorbudsjettet på 26.000 pund (330.000 kroner) per parlamentariker. Medlemmer av House of Commons har en grunnlønn på 82.000 pund i året.

Nyheten om økt gasje til de folkevalgte kommer dager etter at helseminister Matt Hancock avviste å gi sykepleiere lønnsøkning under krisen.

– Dette er ikke rett tid å diskutere lønnsøkning for sykepleiere, sa Hancock til avisen The Mirror, men uttrykte samtidig «forståelse» for ønsket.

Begynnerlønnen for en britisk sykepleier er 24.900 pund i året.

Flere sykepleiere har mistet livet etter å ha behandlet corona-pasienter, herunder Aimee O’Rourke (38) og Areema Nasreen (36).

5. april døde Rebecca Mack (29), en barnesykepleier som hadde meldt seg til sykehustjeneste i forbindelse med corona-pandemien. Mack isolerte seg i sitt hjem etter å ha følt symptomer. Søndag ringte hun etter ambulanse, som imidlertid ikke rakk frem i tide.