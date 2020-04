annonse

annonse

I sitt første møte med en ordentlig eksistensiell internasjonal krise siden opprettelsen av det europeiske prosjektet etter Andre verdenskrig, har EU sviktet totalt.

EU ble i stor grad dannet for å samle medlemsstatenes ressurser for å mer effektivt bekjempe de felles store politiske problemene som europeere stod og ville stå ovenfor. Dessverre så fortsetter unionen å vise seg maktesløs i møtet med den ene krisen etter den andre – sist illustrert gjennom håndteringen av den pågående coronavirus-pandemien.

I det covid-19 fortsetter å etterlate seg død og økonomisk ruinering på kryss og tvers av det europeiske kontinentet, blir det klarere og klarere at EU ikke bare har sviktet med å bekjempe pandemien, men også muligens gjort vondt verre. Fra perioden før covid-19 begynte å slå røtter i Europa, har både unionens og medlemstatenes ledere har glimret med sitt fravær.

annonse

Det er først i det siste at de nokså halvhjertet har kommet på banen – og kun når smittespredningen sannsynligvis begynner å komme noenlunde under kontroll.

Åpne grenser uten styring

EU er basert på tre grunnpilarer: Fri flyt av arbeidskraft, kapital og tjenester. Denne ordningen har utvilsomt spilt en rolle i at coronavirus-pandemien kunne eksplodere i omfang så fort som den gjorde. EUs grenseløse institusjonelle arkitektur gjorde det mulig for viruset å spre seg nærmest uhemmet til Europas mange nasjoner, etter å ha fått fotfeste i Lombardia i Nord-Italia.

Les også: Tyske dogmatikere undergraver Vesten

annonse

Mens EUs grenseløshet utvilsomt har gjort coronavirus-krisen på kontinentet verre, har unionens politiske beslutningsmekanismer vært helt ubrukelige i møtet med pandemien. EU har vist seg å være helt inkapabel til å håndtere en slik krise på europeisk plan, som i teorien krever praktisk koordinering mellom medlemsstatenes helsevesener, for å effektivt allokere begrensende medisinske ressurser – som leger, sykepleiere og ventilatorer – til områdene som er mest utsatt.

Jamført med store og mektige stater med noenlunde sammenlignbar befolkning og økonomisk styrke – som Kina og USA – har EUs respons vært langt under pari. Gitt landenes sterke sentralregjeringer og enhetlige helsevesener, har kinesiske og amerikanske myndigheter reddet utallige liv, fordi de nødvendige medisinske ressursene har raskt kunnet blitt flyttet dit hvor det er mest behov.

Alle mot alle

EU, på sin side, har hatt fri flyt av mennesker – slik at viruset kan spre seg raskere – men ikke noe fri flyt av medisinsk utstyr og personell, i mangel på en supernasjonal autoritet i helsepolitikken. Det ble i stedet en massiv europeisk «alle mot alle»-situasjon hvor alle EUs medlemsstater har gjort sitt ytterste for å beskytte seg selv og sine befolkninger, selv om det har gått på bekostning av interessene til andre partnerstater i unionen.

Les også: Coronavirusutbruddet i Italia baner vei for statsminister Salvini

annonse

Vi har sett flere eksempler på eksportrestriksjoner på medisinsk utstyr innad i Europa, samt europeiske land som konfiskerer importert relevant medisinsk utstyr – egentlig destinert til andre EU-land – på gjennomfart gjennom deres territorier. Solidarisk overføring av relevant helsepersonell fra lite til mer utsatte områder innad i Europa – fra nord til sør – fant kun sted på overtid.

Handlingslammelse

Selv om helse ikke er EUs ansvarsområde, burde det ha vært en enkel sak å forsøke å klekke ut en ad hoc handlingsplan for å best takle pandemien på et europeisk plan, så fort det ble klart at et voldsomt smittsomt virus hadde oppstått i Wuhan i januar. Selv om mye fortsatt var uklart rundt coronaviruset på den tiden, burde det ha vært Europas politiske ledere sin plikt å ha forberedt seg på det verste. Det manglet i hvert fall ikke på informasjon om at dette faktisk kunne være tilfellet; Kinas ledere stenger ikke ned landet og økonomien for moro skyld.

Europeiske helseministre burde derfor ha møttes på et tidligst mulig tidspunkt for å opprette en pan-europeisk plan for å kartlegge eventuelle behov, og planlegge hvordan best optimalisere allokering av kritisk medisinsk utstyr og personell i de regionene hvor det trenges mest, men EU feilet totalt. Per dags dato har Tyskland tusenvis av ledige plasser på intensivavdeling med ventilatorene liggende på vent, mens helsepersonell i Spania og Italia har måttet ta nærmest umenneskelige valg ved å koble flere personer fra ventilatorer som følge av store mangler i deres respektive helsevesener.

Les også: Utnevnelsen av Ursula von der Leyen som EU-kommisjonens president vil gjøre vondt verre i Europa

EU har vært totalt fraværende og handlingslammet i møtet med coronakrisen. Dette er heller ikke første gang at EU svikter i møtet med komplekse politiske utfordringer eller økonomiske problemer. Under eurokrisen mellom 2009-2011 og flyktningkrisen i 2015 var EU langt bak kurven, og viste seg nærmest totalt maktesløst til å få kontroll på situasjonen før skaden var gjort, og gjorde muligens vondt verre.

EUs innledende respons på coronakrisen står til terningskast én. Hvor mange flere ganger kan unionen feile før folk har fått nok?