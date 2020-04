annonse

Hvordan fordeles byrden? For når første bølge av coronaviruset er over, når fyndropene stilner, mens arbeidsledigheten, permitteringene og konkursene slår inn, hvem tar regningen?

Dette får konsekvenser. Effektene er ennå ikke så synlige, men konkursadvokater, banker og byråkratiet jobber i det stille. Mange sliter allerede nå med å betale regningene sine. Over 400 000 ledige og permitterte her hjemme. I USA er også tallene skremmende. 7,1 millioner ledige i slutten av mars. Og det øker.

Så når Staten etter hvert regulerer ledighetstrygden og permitteringspengene ned til standard, ca. 2 tredjedeler av inntekten, hvordan fordeles byrden på resten av befolkningen?

Pensjonistene har allerede tatt sin del. De er på to tredjedeler av tidligere inntekt, noen mindre. Men for en annen del av befolkningen som er i yrkesaktiv alder, er det ikke bebudet noen kutt. Statens veiledende satser er som før. Er det riktig?

Jeg minnes ordene til Senterparti-ordfører, Ivar Vigdenes, Stjørdal, fra januar i år. Han fortvilte, sosialhjelpsbudsjettet hadde eksplodert. Han sa: «Det er slett ikke slik at det lønner seg for alle økonomisk å gå fra sosialhjelp til jobb». Og med anonymiserte regnestykker fra virkeligheten viste han til familier på 5 (2 voksne og 3 barn) som kan motta sosialhjelp på netto utbetalt 44 000 kroner per måned. I henhold til Statens veiledende satser.

Og de av oss som kjenner til «innsidetallene fra NAV», vet at beløpet er høyere for svært mange. Mange greier ikke, eller ønsker ikke, å forholde seg til satsene, prioriterer annerledes eller sender penger hjem til opprinnelsesland. De seneste år har det gått milliardbeløp til land i Afrika og Midtøsten. For med planlagt tomt kjøleskap og ubetalte offentlige avgifter, med mer, er brekkstangen mot NAV enkel. De må jo få mer penger. Ingen skal sulte.

Men når man med overlegg planlegger med dette, ikke vil, det er såkalt vanskelig å få husholdningsøkonomien til å gå år etter år – hva da? Og med en for lav NAV-bemanning for oppfølging, og et regelverk som ikke inneholder restriksjoner/sanksjoner, så får dette bare lov til å fortsette. Intet skjer.

I mellomtiden må vanlige lønnsmottakere – i beita for penger – først selge bil, motorsykkel, campingvogn, hytte.

For ikke å snakke om inntektsforskjell. Om to vanlige lønnsmottakere med fagbrev og brutto 350 000 kr hver seg i årsinntekt må over på ledighetstrygd, ligger de langt under inntekten til familien på fem nevnt over.

Så hvem tar regningen? Hvordan fordeles byrden? For dette skulle jo være en dugnad! Eller?

Er det på tide å ta opp noen grunnleggende spørsmål på omkvedet som politikerne flagger? For å nyte må du yte! For det er ikke sant. Det er en floskel. Konstruert for å ikke stille spørsmål. Det er noe som er grunnleggende skjevt. For plutselig hører vi om 100 000 ledige sesongjobber hos bonden, for opptil 5-6 måneder. Arbeidere som flys inn fra Polen og Vietnam hvert år. Og i årevis har vi vanlige lønnsmottakere hørt, at det ikke var/er nok jobber til våre nye borgere med oppholdstillatelse, sågar norsk statsborgerskap. Hvorfor?

Det har åpenbart vært slik at jobbtilbud her kunne man bare si nei til! Med null konsekvenser. Fordi med veiledende minstesatser kommer trygd og sosialpenger inn like fullt. Det er i realiteten intet ris bak speilet. Og hva gjør det med mors og fars mulighet for integrering, norskkunnskaper, og så videre? For ikke å snakke om barna som ser at et liv på offentlighetens penger er helt greit.

Er det på tide å si at her er din jobb! NAV kompenserer på minstelønna i jordbruket, så det går an å leve på inntekten, og NAV hjelper bonden med jobbveiledere slik at bonden ikke må ta all opplæring og lederskap selv.

For det paret som jeg nevnte over – med fagbrev, 350 000 (ganger to) i inntekt – de må jo greie seg! De må ha en inntekt. Eller overleve på sin ledighetstrygd. Og de har attpåtil tatt en konsekvens av lav inntekt. De har ikke sett seg råd til 5, 6 barn eller flere. Inntekten er ikke der.

Kanskje det er på tide nå å stille spørsmålene en gang til? Hva er byrdefordeling? Hva er dugnad! Skal noen kunne gå på fellesskapets penger og samtidig kunne være verdensmestere på Finn.no i salg av brukte vaskemaskiner, kjøleskap, biler etc.? Det er bare å se på annonsene, med 10 vaskemaskiner 10 biler, You name it.

Selgers navn sier sitt. Det er få norske navn. Det er ikke mange Ola´er og Kari´er som har tid til å lese bruktannonsene, ringe, hente og selge brukte ting i dette omfanget! Eller skru biler, legge de ut for salg, en etter en. For Ola og Kari er jo i ordinær jobb, de får ikke gratis betalt for å drive ekstra business i arbeidstiden. Og gevinsten – rett i lomma – den ser heller ikke skattefuten noe til. For et system! Det som faktisk kunne blitt et bidrag til fellesskapet hoppes det fullstendig bukk over.

Så er det på tide å endre noen forutsetninger? Skal Ola og Kari trygdefinansiere de ekstra Finn.no -inntektene til svært mange? Skal kun alle andre enn våre senest ankomne borgere måtte stramme inn på eget livsopphold? Skal vi godta at jobbene i bondens åker utføres av importert arbeidskraft, mens noen klager på at det ikke finnes jobber, heller ikke for skoleungdom i sommerferien? Skal vi godta at kommunens sosialbudsjett er en honningkrukke som gjør at fellestjenester til oss andre kuttes igjen og igjen?

Skal vi godta fortsatt store barneflokker med dertil økte fellesskapsutgifter til disse familiene, eller skal vi bestemme at det meste av utgiftsøkningen må tas av familien selv? Skal det bli en konsekvens av at feriehjemreise til eget land tilsier at beskyttelsesbehovet i Norge opphører? At det norske statsborgerskapet dermed bortfaller! Og ved kriminell handling, det samme, da bortfaller også automatisk det norske statsborgerskap, når man har et statsborgerskap nr. 2? Og at hjemsendelse deretter effektueres snarest mulig?

De basale spørsmålene må nå opp. Spetalen hadde rett. Vi har altfor lenge hatt udugeligheter som politikere. Det må handles. Veike politikere må vi nå stille krav til. Alt har en sammenheng. Og når Corona-regnestykket skal gjøres opp, må også innvandrerregnestykke til tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen fra Finansavisen på kr 250 milliarder årlig – ut fra SSB-beregninger – løftes ut av skuffen. Forskere som Erling Holmøy, SSB, og andre som reiser ubehagelige spørsmål må verdsettes, ikke stemples og tvinges til taushet!

Oljefondet varer ikke evig, det er på tide å se på krav og pengebruk i dette landet med nye øyne – vi har ikke lenger råd til å ødsle som i gode tider, der tid er forbi. Det må bli en dugnad for alle. Med krav og konsekvenser.

God tankefull påske!