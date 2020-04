annonse

Inngangen til helligdagene i påsken ble preget av mange bråkete fester, råning av hissige bilførere og bålbrenning av folk som overnattet i skogen.

Politiet over hele landet hadde natt til langfredag hendene fulle med å stenge ned fester og dempe lydanlegg som var til plage og sjenanse for naboer som ville sove. I Oslo måtte politi og brannvesen rykke ut etter meldinger om mange bål på Grefsenkollen. Med farevarsel gult var brannvesenet redd for skogbrann og rykket ut.

– Det var mange som tente opp samtidig, men de dempet seg ganske fort etter at vi advarte om brannfaren. Det var nok mange friluftsfolk og familier som hadde dratt ut på overnattingstur og som ikke skulle sitte ute til langt på natt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Skjerpings!

Andre steder i landet var preget av den årvisse rånerturen til Sverige var blitt avlyst som følge av koronautbruddet. I stedet meldte politiet på flere steder om samlinger av biler som skapte uro.

I Verdal i Trøndelag stanset politiet seks bilister uten bilbelte da de rykket ut etter meldinger om grisekjøring gjennom sentrum. Etter å rykket ut til bråk på Tiller i Trondheim var politiet der tydeligvis lettere oppgitt:

– Også på Tiller har patrulje fulgt opp klager om biler som skrenser, burner og forstyrrer med høy musikk. Et gjentakende problem for dem som bor i området. Vi vil følge opp, men det hadde jo vært greit om patruljen kunne brukes til noe mer nyttig da! Skjerpings!, skrev operasjonssentralen.

Spesiell påske

I Bø i Telemark ble politiet varslet om biler som samlet seg.

– Politiet har mottatt mange klager på mye råning og støy fra musikk og annet. Politiet skjønner at påsken er spesiell i år, men ber om at man tar hensyn til de som må være innendørs og ønsker å sove, skrev Sørøst politidistrikt like etter at skjærtorsdag var gått over i langfredag.

– Det har vært mange hendelser. Det er rånemiljøet som samles, de har ikke noe Sverige å reise til nå. Det har spesielt vært i Telemark og Hønefoss-området, med opptil 100 biler som er samlet, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til TV 2.

Rånetreff ved Sørlandsparken

Politiet i Agder sendte patruljer til Stoa i Arendal der mellom 35 og 50 biler hadde samlet seg. Også ved Sørlandsparken hadde rånere samlet seg i et stort antall.

– Vedrørende Rånetreff, Sørlandsparken. En bilfører anmeldt og førerkort beslaglagt. 100+ med biler. Dårlige holdninger opp mot smittevern, skrev politiet i Agder.

Også i Tønsberg måtte politiet rykke ut til utfartsstedet Merkedammen etter at berusede mennesker hadde samlet seg, satt opp telt og fyrt opp bål.

– Politiet veileder gjennom dialog i forhold til korona, bålbrenning og camping, skrev politidistriktet selv om hendelsen.

Private fester

Over hele landet ble det meldt om bråkete fester på private adresser. I Vest hadde politiet nok med å håndtere private fester som skapte støy og sjenanse for naboer.

– Mellom klokken 23 og 4 mottok Vest politidistrikt 14 meldinger om forstyrrelse av natteroen og støy. Alle meldingene på private adresser. 12 av meldingene var i ulike bydeler i Bergen kommune. Vi sendte patruljer til noen av meldingene og ga muntlige pålegg, skriver Vest politidistrikt ut på morgenkvisten.