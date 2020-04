annonse

Kan spare titalls millioner, men slipper kutt.

– NRK gjør en fantastisk jobb, men jeg frykter for mediemangfoldet, sier Himanshu Gulati til Resett.

Under Coronakrisen har nordmenn benket seg hjemme foran TV-skjermen for å følge nyhetssendinger og debattprogram fra NRK.

Mediepolitisk talsmann Himanshu Gulati (Frp) skryter av jobben til rikskringkasteren har gjort for å informere nordmenn om krisen. Samtidig frykter han at mens andre medier sliter, vil NRK bare legge opp mer penger og skaffe seg en sterkere markedsposisjon.

– En ting er at de ikke mister en krone i inntekt samtidig som nesten samtlige konkurrenter opplever annonsesvikt og inntektsfall, men de sparer titalls millioner på redusert arbeidsgiveravgift og trolig store summer på at det ikke blir noe av den vanlige 17. mai-feiringen eller Melodi grand prix, sier Gulati til Resett.

Han viser til at andre medier nå kjemper i motbakke med et plutselig bortfall av nesten alle annonseinntekter.

– Alle som sliter risikerer nå å miste markedsandeler til NRK. Jeg frykter at NRK nå får en altfor dominerende posisjon det vil være umulig å få tilbake for konkurrentene, og at dette vil være skadelig for norsk mediemangfold.

NRKs markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland svarer slik på uttalelsene til stortingsrepresentantene:

– Vi forstår at det er mange av våre kolleger i mediebransjen som nå har det svært tøft. Vi er alle tjent med en sterk og bred mediebransje i Norge, og vi håper derfor at situasjonen vil bedre seg raskt og at det iverksettes gode, lindrende tiltak i mellomtiden, sier Viland til Resett.