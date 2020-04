annonse

Mens coronaviruset har rammet Europa og Nord-Amerika hardt, kan Kinas hunder puste lettet ut: Nå tas de ut av listen over dyr som kan spises.

Samtidig som coronaviruset raser gjennom Europa og Nord-Amerika, har stadig flere politikere rettet flengende kritikk mot Kinas dyremarkeder, som det mistenkes viruset ble spredt fra.

Sist ute er en gruppe amerikanske senatorer med Lindsey Graham i spissen, som ber Kina stenge de såkalte våtmarkedene, hvor det omsettes alt fra pangolin, kamel og tiger til rev og vaskebjørn.

Mens presset tiltar, har styresmaktene i Peking kunngjort nye retningslinjer som blant annet reklassifiserer hunder fra husdyr til kjæledyr, skriver Fox News.

– Sammen med den menneskelige sivilisasjons fremgang og allmennhetens opptatthet av dyrevelferd har hunder nå gått fra å være tradisjonelle husdyr til å holde mennesker med selskap, heter det i myndighetenes kunngjørelse.

De nye instruksene, som ble offentliggjort 8. april, kommer etter at myndighetene i februar nedla midlertidig forbud mot handel og konsum av ville dyr.

I mars forbød storbyen Shenzhen på eget initiativ konsum av hundekjøtt.

Dermed gjør kinesiske hunder et firsprang fra kjelen til folks hjem. Dyrevernere uttrykker nå håp om at menneskets beste venn tas av menyen for godt i verdens mest folkerike land.

– Dette forslaget kan være et vendepunkt for dyrebeskyttelse i Kina, sier talskvinne Wendy Higgins in Humane Society International til Reuters.

Konsum av hundekjøtt i Kina har vel å merke hatt en merkbar nedgang de siste årene.

Organisasjonen regner likevel med at rundt ti millioner hunder, foruten fire milllioner katter, fortsatt konsumeres hvert år. Dette omfatter den berømte hundekjøttfestivalen i Yulin.

PS. Avisen South China Morning Post har laget en bildeoversikt over typiske dyrearter som omsettes på markeder i Kina.