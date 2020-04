annonse

Utilsiktet eller ikke har Folkerepublikken Kina utført et biologisk angrep på vestlige land. Kina har hittil forårsaket over 95.000 dødsfall, lammet økonomien, og sågar klart å slå ut Storbritannias statsleder. Prisen må bli tilsvarende høy.

Wuhan-virus

Selv om mye fortsatt er uklart, vet vi med stor sikkerhet at coronaviruset oppstod i storbyen Wuhan i Kinas Hubei-provins. Om det var på et våtmarked, laboratorium – eller begge deler – vil tiden vise.

Fra Wuhan reiste coronaviruset over store deler av Kina, før det til slutt ble flybåret til Europa, Nord-Amerika og andre regioner.

I skrivende stund har coronaviruset smittet 1,6 millioner mennesker – det virkelige tallet er minst ti ganger større – og tatt livet av over 95.000. Samtidig ligger næringslivet brakt som følge av karantener og begrenset samferdsel.

Det kinesiske viruset har også gjort at Storbritannias statsminister Boris Johnson har hanglet på grensen mellom bevissthet og akutt livsfare. Hvis en statsleder skulle dø som følge av angrepet, vil det gi krisen en helt ny dimensjon og trolig langt større politiske konsekvenser.

Ubegripelig kynisk

Da utbruddet var blitt kjent for Folkerepublikken Kinas myndigheter, var responsen ikke å underrette Verdens Helseorganisasjon (WHO), men å forfølge leger som slo alarm, samtidig som smittevernutstyr som munnbind ble storhamstret.

Sist, men ikke minst ble millioner av utenlandsboende kinesere som i januar var hjemme for å feire nyttår, tillatt å returnere til landene som de har opphold i. Flere tusen fly fulle av smitte gikk daglig til Europa, Nord-Amerika og andre regioner.

Lenge nektet Folkerepublikken å dele virusprøver med verdenssamfunnet, herunder WHO, og forsinket dermed arbeidet med å utvikle testsett og vaksiner.

Først angriper Folkerepublikken Kina oss med dødelig smitte, og trenerer vår smittebekjempelse. Deretter profitterer de på å selge det hamstrede smittevernutstyret til høystbydende, samtidig som landets industriproduksjon gjenopptas på høygir mens Europa og Nord-Amerika ligger nede for telling.

Som om det ikke var nok, påstår de at coronaviruset oppstod i Italia – en frekkhet som bare kulturrevolusjonens barn kan fremvise.

Kinesisk stahet og æresfølelse

For europeere kan denne kalde, beregnende kynismen midt i en massedød virke ubegripelig. Kinesisk mentalitet er mangefasettert, men noen særtrekk stikker seg frem, nemlig æresfølelse og stahet.

Tre tusen år med føydalisme har gjort kinesere til et særdeles lydig folkeslag, med ekstrem lojalitet mot sine herrer. Dette er kanskje selve essensen i konfucianismen, nemlig ordenen og hierarkiet mellom barn og forelder, undersått og herre – og individ og samfunn.

Lojaliteten mot sin herre ledsages imidlertid også av sterk motvilje mot å adlyde utenforstående, noe som i dagens etnosentriske ettpartistat er ensbetydende med ikke-kinesere. Vet Kina at de har skyld i coronaviruset? Ja. Kan Kina innrømme slik skyld overfor ikke-kinesere? Nei.

En kineser har nemlig sterk æresfølelse og et esels stahet, og vil aldri gi seg før han tvinges til underdanighet. En kineser vil heller benekte, lyve og manipulere enn å innrømme skyld, for kun det sistnevnte gir tap av ære.

Dette gjelder følgelig også Folkerepublikken Kina. De vil aldri innrømme skyld for coronavirusets spredning – langt mindre utbetale erstatning – før de tvinges ned på knærne og kjenner bladet på nakken.

Enormt skadeomfang

Coronaviruset har nå herjet Europa og Nord-Amerika i et kvart år, og fortsatt er det ingen klar smittetopp i sikte.

Tilbake sitter det hundretusentalls mennesker som har mistet sin bestemor, pappa eller barn. Enda flere har opplevd inntektstap og nedsatt helse. Hittil har vestlige lands regjeringer, foruten bedrifter, forsikringsselskaper og ikke minst husholdningene selv, måttet dekke kostnadene.

Som ansvarlig for at coronaviruset i stillhet fikk vokse frem til medio januar og deretter spre seg utenlands, er det opplagt at Kina er erstatningspliktig. Det kan ikke utelukkes at sivile søksmål vil anlegges i delstater som New York. Selskaper og eiendom eid av Folkerepublikken Kina kan tas utlegg i for å dekke idømte erstatninger.

Med gigasummene som coronaviruset har påført Europa og Nord-Amerika, er det imidlertid klart at erstatningskravet ikke i sin helhet kan fremmes rettslig, men også må settes på den politiske agendaen nasjonalt og internasjonalt. Først må diplomatiet tas i bruk. Folkerepublikken må gis mulighet til å innrømme skyld og selv foreslå erstatningsordninger uten å tape ansikt.

Hvis Folkerepublikken setter seg på bakbena, må det sterkere virkemidler til, blant annet straffetoll og militær invasjon. For eksempel kan Storbritannia få Hongkong som kompensasjon, da forutsatt at Hongkong samtidig gis statssuverenitet eller tilbakeføres til Republikken Kina (Taiwan), som territoriet opprinnelig ble utlånt fra.

Prisen må være så høy at Folkerepublikken Kina tenker seg om to ganger før de igjen lar dødelig smitte spre seg utenlands. Hvis verdens mest uhygieniske nasjon i tillegg slutter å spise flaggermus og begynner å vaske hendene, kan det telle som rentesrente og moratillegg.

Ti tusen milliarder dollar i erstatning bør være et utgangspunkt, sluttsummen langt høyere.

Begynn nå

Folkerepublikken Kina vil sannsynligvis motsette seg å betale erstatning til avdødes pårørende og til de overlevende etter angrepet.

Derfor bør vi allerede nå påbegynne inndrivingen. Så langt som mulig kan varer som det står «Made in China» på unngås – kjøp heller tilsvarende fra Vietnam, India og andre land. Dropp Folkerepublikken som ferieland, og utforsk heller andre spennende reisemål i Øst- og Sørøst-Asia.

Det er også mulig å donere midler til frihetsbevegelser i Hongkong, Tibet og Øst-Turkestan. I tillegg til å destabilisere Folkerepublikken fra flere hold samtidig, støtter man dermed folk som har måttet tåle større ofre enn hytteforbud og stengte butikker – de har mistet familiemedlemmer, sin kultur, sitt lands selvstendighet.

Ikke minst må det legges press på politikerne. Ovenfor skrev jeg at kineserne er sta. Statsminister Erna Solberg er imidlertid enda staere, og vil aldri hevde nordmenns interesser overfor Kina – hun vil neppe utpeke Kina som skyldig, langt mindre forlange erstatning. Derfor må Høyre – når vi en gang blir kvitt coronaviruset – stemmes ut av Stortinget neste år.

Alternativet til innrømmelse og erstatning er at Folkerepublikken Kina økonomisk kommer best ut av pandemien og at vår avhengighet av Kina fortsetter som før. Når alt kommer til alt, kan oppgjøret etter pandemien derfor bli bestemmende for Norges fremtid.