annonse

annonse

Gud dør på et blodig kors for å forsone mennesket med seg selv. Kan det være mer dramatisk enn det? Det er kjærlighet som driver denne forbløffende hendelsen.

Det står «Så har Gud elsket verden at han ga sin enbårne sønn, slik at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Her ser vi grunnen til at Jesus frivillig vandret lidelsens vei på korsetreet, slik at mennesket ikke skulle «gå tapt men ha evig liv».

La oss se tilbake til begynnelsen. Mennesket ble skapt for åndelig og familiært fellesskap med Gud. Det gjorde opprør og ønsket å være sin egen gud; en gift av egoisme, synd og ondskap forurenset menneskelig natur, noe verden og historien tydelig viser. Et blikk i enhver avis blir overbevisende. Synd er en forbrytelse mot Guds bud og vilje, som for eksempel løgn, baktalelse, stjeling, man har behandlet noen dårlig, vært kjærlighetsløs eller egoistisk. Denne giften gir en indre tomhet og misnøye ettersom mennesket nå kom utenfor det som det ble skapt for: Kontakt og fellesskap med livskilden ble ødelagt.

annonse

Les også: Kun online-feiring fra Vatikanet i påsken

Men Jesus kom til oss. Guds sønn strakte smertefullt ut hendene på korset som han ønsket å omfavne alle i hele verden. Grove nagler stakk gjennom hender og føtter på Frelseren. Våre synder tok Jesus på seg. Romerne pisket Jesus og mesteren ble blodig og forslått. Gud Faderen lot dette skje, fordi straffen ble pålagt ham. Jesus ville takle «syndeproblemet» og dets forferdelige konsekvenser en gang for alle, slik at alle mennesker kunne bli tilgitt sine synder og bli forsonet med Gud.

Jesus tok straffen for våre synder i stedet for oss. Det kan sammenliknes med følgende: Hvis du begikk mange alvorlige forbrytelser i samfunnet og du står foran en domstol og blir dømt til å bli torturert og drept for å sone dine forbrytelser, men så går noen frem foran dommeren og sier «Jeg vil ta straffen hans på meg i stedet for ham», «så går du helt fri». Jesus gjorde dette for oss slik at vi kan frifinnes og benådes på dagen for regning og dom, og ha evig liv i himmelen.

Vi kan ikke få denne frelsen ved for eksempel å forhandle med Gud, det er umulig å erkjenne at en ond person lever med gode gjerninger. Synd må forsones eller gjøres opp. Prisen må betales i sin helhet og straffen sones for at evig rettferdighet skal skje; Dette gjorde Jesus med kjærlighet til oss på korset.

annonse

Frelsen er en gratis gave av Guds nåde. Vi henvender oss til Gud, erkjenner vårt behov for Jesus og hans frelse, og tror. Så, i dette valget av tro og tilståelse, skjer miraklet, mennesket blir født på ny åndelig med et gjenopprettet forhold til Gud. Det er et åndelig samfunn som fyller oss med fred og glede, et teppe av kjærlighet over vår frosne sjel. En korsfestet Gud, er Jesus på korset som sto opp fra de døde på den tredje dagen. Han lever og sier til deg: «Velkommen hjem mitt kjære barn» …