Erik Waatland snakker med Harald Klungtveit om kvalitetsjournalistikk og corona i denne ukens utgave av Pressepodden.

Erik Waatland er redaktør for Medier24, som står bak podcasten Pressepodden. 6. april var temaet kvalitetsjournalistikk i disse coronatider. Gjest er redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter.

Waatland presenterer sin gjest slik:

«Han er redaktør for en nettavis med få journalister, men som setter spor med kvalitet, graving og avsløringer. Gjennom analyser og annerledes vinklinger, og et sterkt fokus på å gjøre leserne smartere, tar Filter Nyheter stadig større plass.»

Waatland åpner med å spørre hvordan Klungtveit opplever nåsituasjonen. Klungtveit er tydelig på at selv om han som journalist har dekket både krig, kriser og 22. juli, så er den unntakstilstanden som utspiller seg nå på et helt annet nivå, som preger så og si samtlige mennesker i vårt land. Bekymringen for nettavisens fremtid kommer raskt opp:

– Som liten, uavhengig bedrift er vi blant de aller første som rammes av den økonomiske delen av denne krisen, sier Klungtveit.

Det er tapte annonseinntekter som er den største trusselen mot nettavisens økonomi, men foreløpig har det ikke vært aktuelt å permittere, forklarer Klungtveit.

– Vi ser jo positiv økonomisk effekt av at journalistikken vår har suksess også. Det blir lagt merke til at vi jobber ræva av oss midt i krisen som vi selv er berørt av.

Waatland påpeker at Filter Nyheter har blitt sitert av mange medier de siste ukene, og spør

– Hvordan jobber dere nå som redaksjon under coronakrisen. med de viktige nyhetene?

– Vi pusler jo med våre egne ting og egensaker med skrå idéer som i det vanlige, men ser at på de store fellessakene så klarer vi hele tiden ha en rolle, fordi vi puster litt roligere og tenker oss litt mer om.

Som en liten redaksjon må de ta tydelige valg, mener Klungtveit. Men samtidig er det en fordel at de kan bortprioritere saker i en helt annen grad enn større medier, og gå i dybden i det som er viktig, for å forstå og forklare.

– Behovet er jo enormt nå, at man trenger inn i myndighetenes strategi og forklarer hva de holder på med, og hva de ikke kan vite.

Klungtveit har savnet flere innspill fra vitenskapsjournalister og helsejournalister, noe han mener skyldes at redaksjonene mangler både kunnskap og kilder.

– Det er ikke tvil om at vi ville sett bedre kritisk journalistikk hvis man hadde spesialiserte helsejournalister som kjente sykehuskorridorene ut og inn, og fikk meldinger fra kilder om hvordan ting ser ut på bakken.

Beredskap

Klungtveit mener den norske pressen fortjener både ris og ros for sin dekning av krisen. De første ukene fungerte pressen nesten som et mikrofonstativ for myndighetene, men dette har endret seg. Han nevner spesielt at man omsider har begynt å fokusere på Norges mangel på beredskap, sammenlignet med f.eks. Finland.

Å fokusere på beredskap har vært en stor svakhet hos både byråkrater og journalister, mener Klungtveit. Mye skyldes at folk generelt ikke interesserer seg for beredskap før det er for sent. Han innrømmer dessuten at han selv ikke fokuserte nok på beredskap da han jobbet for Dagbladet under terrorangrepet 22. juli 2011. Dette har han angret dypt på, og derfor har et fokus på beredskap vært en prioritet for Filter Nyheter i disse tider.

Avslutningsvis diskuterer Waatland og Klungtveit Filter Nyheters metode, tabloidjournalistikken opptreden under coronakrisen, og hvordan uviktige saker har fått massiv oppmerksomhet.

