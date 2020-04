annonse

En serie klipp NRK har fått laget som skal formidle informasjon om coronatiltak på flere språk. Innslaget på somalisk skapte både latter og hoderisting blant somaliere på sosiale medier. Etter at Resett gjorde NRK kjent med det, har de nå fjernet versjonen på somali.

I artikkelens ingress heter det at «NRKs flerkulturelle profiler forteller om korona og norske smitteverntiltak på sine andre morsmål.»

Personen NRK hadde brukt for å formidle budskapet på somali var muligens ikke helt flytende i språket. Underteksten på norsk var heller ikke overensstemmende med det som ble sagt, sa norsksomaliere Resett var i kontakt med torsdag kveld.

Et par passasjer er visstnok uforståelig og andre deler av teksten, som angivelig blir sagt skal vi dømme etter undertekstene, hopper hun over.

På alle fem språk var det være de samme beskjedene som blir gitt. Undertekstene på norsk er identiske. Men den somaliske kvinnen snakket i mye kortere tid enn alle andre. Klippene som lå ute i saken hadde varierende lengde. På arabisk ble det snakket i 1,59 min, på pastho i 1,18 min, på kurdisk i 1,16, på urdu i 1,23, mens det på somali bare ble snakket i 0,51 min.

I en passasje oppfatter flere somaliere at hun sier: «Hvis du trenger lege, slå meg.»

Det som etter underteksten skulle bli sagt var det langt mer plausible: «Har du behov for lege, må du ringe først.»

Her er noen av reaksjonene som kom på sosiale medier. Innslaget ble delt blant somaliere verden over.

– Dette er ikke engang somalisk.

– Høres ut som hun snakker kinesisk.

– Familien hennes løy til henne og sa hun var somalisk.

– Hva er det hun sier!

– Wtf what language is this?

Men andre gir henne ros for å ha prøvd.

– At least we can understand the message, that is important, sier en.

Her er andre reaksjoner.

Resett tok kontakt med NRK torsdag kveld og gjorde oppmerksom på at videoen skapte reaksjoner blant somaliere. Vi fikk beskjed fredag morgen om at NRK skulle se på saken.

Og litt etter klokken 14 ser vi at artikkelen er oppdatert og videoen på somalisk er fjernet. Nederst skriver NRK:

«På grunn av ulik språklig tolkning har NRK valgt å fjerne videoen på somali.»

Litt senere fredag får vi en epost hvor Olav Haugan, redaksjonsleder i NRK nyheter, kommer med følgende forklaring:

– Språk er følelser, og vi ser at engasjementet er stort rundt denne videoen. Vi har laget disse videoene på fem ulike språk i absolutt beste mening, og for å bidra i dugnaden for å redusere smitte.

– Vi valgte nå å avpublisere videoen på somali da vi ble kjent med at detaljer i teksten kunne misforstås. Det er beklagelig. Så er vi glade for at hovedbudskapet i videoen ikke var til å misforstå, og at vi har nådd bredt ut med dette, avslutter han.