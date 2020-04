annonse

Et 50 meter bredt snøskred sperrer riksvei 13 over Vikafjell i Vestland. Veien vil bli stengt til over påske.

Like før klokken 18.00 langfredag fikk Vegvesenet melding om et snøskred på riksvei 13 over Vikafjell, skriver Bergens Tidende.

– Skredet er kanskje så mye som 50 meter bredt, og fire-fem meter høyt, forteller trafikkoperatør Kjetil Løvås hos Vegtrafikksentralen.

Ifølge vitner er det ingen som skal være tatt av skredet. Omfanget på skredet betyr at ryddejobben vil ta tid.

– Så det er bare å belage seg på at det vil bli stengt en stund, sier trafikkoperatøren.

Første vurdering om veien kan åpnes, er tirsdag 14. april.