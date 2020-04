annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha på plass en sosial krisepakke slik at ingen vil stå alene etter koronakrisen.

Støre og Arbeiderpartiet ønsker å få på plass en krisepakke som ikke bare er midlertidig, men som skal være en del av gjenoppbyggingen av Norge, skriver Dagsavisen.

– Forskjellene i Norge har økt de siste årene, men internasjonalt er vi et lite land med lite ulikhet. Jeg tror historien vil vise at land med små forskjeller og et sterkt offentlig helsevesen, kommer bedre ut i møte med en epidemi. Men det er et stort varsku, og det er at de som var sårbare før krisen, blir gjennomgående enda mer sårbare under krisen. Nå må vi planlegge gjenoppbyggingen av Norge og få folk tilbake i jobb. Arbeiderpartiet tar det arbeidet på alvor, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

– Fellesskapet har nå stilt opp for å redde bedrifter fra å gå konkurs. Nå må vi også redde mennesker fra å gå til grunne, legger han til.

Ap-lederen trekker fram de fire hovedpunktene i forslaget:

* Lavterskeltilbud må være lettere tilgjengelige. Det inkluderer blant annet skolehelsetjenesten, familievernkontor, dagtilbud til eldre, uføre eller dem med nedsatt funksjonsevne. Også en generell styrking av tilbudene innen både psykisk helse og rusomsorg er sentralt.

* Frivillighetssektoren vil trenge et løft, og Arbeiderpartiet foreslår blant annet full momskompensasjon og styrking av frivillighetssentralene.

* Barnevernet må styrkes, deriblant bemanningen i førstelinja for å sikre at barn får den hjelpen de trenger.

* Fastlegeordningen trenger et krafttak, og det må ryddes i oppgavene for å gjøre yrket mer attraktivt.

Får støtte

Helseminister Bent Høie (H) er positiv til forslaget og sier at han ikke vil ha noen problemer med å samarbeide med Støre og AP om en folkehelsepakke.

Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter at koronakrisen kan føre til økte ulikheter i Norge, og at krisen vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for de mest sårbare gruppene. Støre er helt enig og sier at arbeidet med denne krisepakken må komme i gang så fort som mulig.

– Mitt poeng med å ta opp dette nå, er at vi må komme raskt i gang. Allerede viser forskning at de som mistet jobben eller ble permittert først, var de mest utsatte i arbeidsmarkedet. Vi må jobbe med det når vi kommer sammen over påske, avslutter Støre.