annonse

annonse

USAs president Donald Trump sier han hadde en god samtale med den russiske presidenten og kronprinsen av Saudi-Arabia om kutt i oljeproduksjonen.

– Vi hadde en veldig god samtale. Vi får se hva som skjer, sa Trump om samtalen med Russlands president Vladimir Putin og Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman

Opec, andre oljestater, blant dem Russland, ble i et videomøte torsdag enige om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

annonse

USA er ikke en del av Opec-samarbeidet og har tidligere sagt at det er uaktuelt for dem å forplikte seg til en kuttavtale, skriver E24.

– Vi hadde store samtaler om oljeproduksjon og Opec, for å få til at oljebransjen skal gjøre det bedre enn nå. Tallene er så lave at det uten tvil blir oppsigelser i USA og hele verden. Vi vil ikke at det skal skje, for vi har bygget en stor energibransje i USA, sa Trump på sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

Han la til at partene var nær en endelig avtale og at detaljene om den er like om hjørnet.

Opec-landene og Russland enige om kutt i oljeproduksjonen

annonse

Opec og Russland ble i et videomøte torsdag enige om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

Målet med forhandlingene var å redusere den daglige produksjonen for å få oljeprisen opp under koronakrisen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

10 millioner fat om dagen utgjør om lag 10 prosent av det globale oljetilbudet. I tillegg er det ventet at andre oljeproduserende land utenfor Opec-samarbeidet, blant dem Norge, vil bidra med å kutte omtrent 5 millioner fat.

Ble ikke enige

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, forhandlet først om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen, men greide ikke å bli enige om dette.

Etter at nyheten kom om at kuttet i stedet ville ligge på 10 millioner fat, sank oljeprisen tilbake etter at den først hadde steget, melder E24.

annonse

Også Norge skal ha deltatt som observatør under videomøtet, melder Reuters. Norge, som står for om lag 2 prosent av den globale oljeproduksjonen, skal ha tilbudt seg å gjennomføre ensidige kutt i produksjonen under virusutbruddet dersom de store landene kom til enighet om en avtale.

Hindrer kollaps

Rådgivningsselskapet Rystad Energy skriver i en analyse natt til fredag at kuttet som de oljeproduserende landene nå er kommet til enighet om vil forhindre oljeprisen fra å falle ned «i den dyp avgrunn», men at det ikke er egnet til å gjenopprette balansen i oljemarkedet.

Analysen går ut på at overproduksjonen i verden i april vil være 27,4 millioner fat per dag. Selv om Opecs kutt vil hindre prisen fra å kollapse, vil det etter kuttet fremdeles bli pumpet opp mer olje enn verden kan absorbere. Det setter et kraftig press på lagringskapasiteten, og selskapet spår dermed at oppsvinget i prisen på nordsjøolje vil bli kortvarig.

Avtalen mellom Opec og Russland torsdag går videre ut på at det fra mai til utgangen av desember vil bli en gradvis økning i produksjonen igjen og at det bli pumpet opp åtte millioner færre fat enn i dag. Fra januar neste år og fram til april 2022 vil begrensningene lettes til seks millioner færre fat per dag.

Oljeprisen faller markant mens oljestatene forhandler om kutt

Prisen på olje falt fredag mens verdens ledende oljeprodusenter forsøker å enes om produksjonskutt for å forhindre en priskollaps på grunn av koronapandemien.

Et fat nordsjøolje falt med 4,1 prosent og ble handlet for 31,48 dollar.

Oljeprisen har vært rekordlave fordi mindre aktivitet som følge koronakrisen har ført til lavere etterspørsel. Situasjonen er dessuten forsterket av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

annonse

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, startet torsdag forhandlingene og har foreløpig blitt enige om å kutte produksjonen med 10 prosent fat per dag i mai og juni.