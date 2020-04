annonse

Mange reagerer på NRKs intervju med sin egen journalist, Tove Bjørgaas, om Donald Trump.

I videoklippet, som du kan se lenger ned i artikkelen, kommer Bjørgaas med en rekke påstander om Donald Trump som har blitt lagt merke til av flere på sosiale medier.

Blant annet hevder NRK-journalisten at «Donald Trump benektet at coronaviruset var et problem». Dette til tross for at USA var et av de første landene til stenge innreiser fra Kina. Trump ble også anklaget for å være en rasist etter innreiseforbudet.

Hun hevdet også at en av legene som Trump har hatt med seg på pressekonferansene, Dr. Anthoni Fauci, har tatt seg til ansiktet og «sukket» når Trump har snakket.

– Blank løgn!

Den NRK-kritiske Facebook-siden Aps Rikskringkasting har lagt ut intervjuet på Facebook og mener Tove Bjørgaas sprer falske nyheter.

– Tove Bjørgaas henter tydeligvis all sin informasjon fra CNN fake news. Her kommer hun med en hel rekke løgner: “Donald Trump benektet at coronaviruset var et problem”. Litt rart at han stengte innreise fra Kina allerede 31. januar da? Han tok viruset mer alvorlig enn WHO, som ikke anbefalte reiseforbud. Bjørgaas: “Trump sa at Demokratene hadde kokt sammen dette og at Dr. Fauci sto i ledtog med dem”. Når har han sagt dette?, skrives det.

I kommentarfeltet hagler kritikken mot den tidligere USA-korrespondenten.

– Dette er oppsiktsvekkende og regelrett blank løgn. President Trump var først ute med å stenge flytrafikken fra Kina. Da reagerte media og demokratene og kalte ham rasist. Jonas Gahr Støre fulgte opp og kritiserte presidenten, skriver en person.

Tove Bjørgaas jobbet som NRKs USA-korrespondent i over ti år. Hun ble hentet tilbake til Norge i fjor.

