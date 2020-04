annonse

En 13-åring i Estland ledet inntil nylig en internasjonal nynazistgruppe som planla angrep mot en synagoge og TV-stasjonen CNN i USA.

Gutten ledet nynazistgruppen Feuerkrieg Division i Estland, inntil han fikk landets sikkerhetstjeneste på døra og en klar advarsel i januar i år, ifølge politiet og medier i landet.

– Ettersom det er snakk om et barn under 14 år, kan ikke denne personen tiltales. Andre metoder må benyttes for å redusere risikoen, sier en talsmann for sikkerhetstjenesten i Estland, Harrys Puusepp.

13-åringen omtalte seg selv som kommandør og grunnlegger av Feuerkrieg Division når han chattet med andre likesinnede på nett, men den estiske avisen Eesti Ekspress stiller spørsmål ved dette og viser til at gruppen har en desentralisert struktur.

Sentral skikkelse

Det er imidlertid liten tvil om at 13-åringen har vært en sentral skikkelse i gruppen, som oppmuntrer til rasekrig og hvit overmakt, skriver avisen.

Ifølge Anti-Defamation League i USA, som overvåker høyreekstreme grupper, ble Feuerkrieg Division grunnlagt i 2018 og har rundt 30 aktive medlemmer.

Medlemmene har kommunisert kryptert via Wire, men FBI har hatt tilgang til det som har vært skrevet.

I april i fjor innledet FBI etterforskning av en 24-åring i Las Vegas, som kommuniserte med medlemmer av Feuerkrieg Division og som til en agent fortalte at gruppen planla å angripe en synagoge eller ett av ADLs kontorer i byen.

Skulle sprenge CNN

En annen mann som knyttes til Feuerkrieg Division, en soldat i den amerikanske hæren, sa seg i februar skyldig i å ha forsynt en FBI-agent med sprengstoff, i den tro at det skulle brukes i en bilbombe rettet mot TV-stasjonen CNN.

Det venstreorienterte nettstedet Unicorn Riot offentliggjorde i mars åtte måneder med chattemeldinger fra Feuerkrieg Divisions medlemmer, der de blant annet diskuterte hva som kunne ha skjedd med «kommandøren» som plutselig ble taus i januar.

Det er uklart om de innså at det var snakk om en 13 år gammel gutt.