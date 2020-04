annonse

annonse

President Donald Trumps fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, mener at amerikanerne aldri bør håndhilse på hverandre igjen.

Fauci mener skikken som er en integrert del av kulturen og tradisjonene i vestlige land ikke lenger kan forsvares.

– For å være helt ærlig, så mener jeg at at folk aldri bør ta hverandre i hendene igjen, noensinne. Det vil ikke bare være bra for å forhindre koronasmitte, men det vil også få tallene på influensa til å synke dramatisk i dette landet, sier han til Wall Street Journal.

annonse

Les også: Kronprins Haakon ble stående med hånden i løse luften i Al Noor-moskeen – Vebjørn Selbekk mener det er respektløst

Tidligere har eksperten også sagt noe lignende.

– Som et samfunn, bare glem håndhilsing. Vi trenger ikke å håndhilse. Vi må bryte den skikken. Fordi det er faktisk en av de vanligste måtene å overføre en luftveisinfeskjon, sa han til New York Post.

Hvorvidt amerikanerne er villige til å forandre måten å hilse på, gjenstår imidlertid å se. Så langt har en stor del av befolkningen fulgt rådet om å bruke munnbind.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826