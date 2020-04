annonse

Den mektige republikanske senatoren, Lindsey Graham, gir Kina skylden for coronavirus-pandemien og tar til orde for å straffe landet hardt.

Graham kom med kommentarene torsdag under et intervju på det populære Fox News-programmet «Hannity». Han mener at den kinesiske regjeringen alene har skylden for coronavirus-pandemien, som har forårsaket tusenvis av amerikanske dødsfall og rekordstor arbeidsløshet.

– Det første jeg vil gjøre klart er hvor Senatet står. Vi klandrer ikke Trump, vi klandrer Kina. Den kinesiske regjeringen er ansvarlig for at 16.000 amerikanere er døde og at 17 millioner amerikanere er arbeidsløse, tordnet senatoren fra Sør-Carolina.

Forandre oppførsel

Graham forklarte at han ønsker å straffe kinesiske myndigheter så hardt at de tvinges til å forandre oppførselen sin i fremtiden.

– Det er den kinesiske regjeringen og måten den oppfører seg på som førte til denne pandemien. Dette er den tredje pandemien som kommer ut av Kina. Jeg vil gjøre svaret vårt på dette så overveldende at Kina vil endre oppførselen sin, sa han og la til:

– Jeg ønsker å få den medisinske forsyningskjeden tilbake til USA. Jeg vil slutte å ettergi gjeld som vi skylder Kina, fordi de burde betale oss. Jeg tror man vil se et tverrpolitisk støt tilbake mot Kina for å straffe dem så hardt slik at vi avskrekker dem i fremtiden.