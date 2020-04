annonse

Denne påstanden ble ytret av Labour-borgermester Sheila Oakes fra Heanor i Derbyshire. Det begrunnet hun med at han fortjener dette, og at han er en av de verste statsministrene de har hatt.

– Når noen viser sitt sanne ansikt på denne måten, får det gjerne raskt konsekvenser. Kan hende Sheila Oakes ikke har fått med seg at den nye Labour-lederen Keir Starmer ikke kommer til å finne seg i like mange sleivspark fra sine kolleger som Jeremy Corbyn gjorde. Med slike politikere vinner man ikke neste valg. Sheila Oakes ble umiddelbart kastet ut av sitt eget parti. Men hun beholder jobben, selvsagt, for hun jobber jo i det offentlige, skriver Document.no.

Oakes beklaget utsagnet, men hun understreker at hun trodde ikke at så mange skulle reagere på en slik påstand.

Men Oakes var ikke alene om å ytre slike ønsker. Fagforeningsmannen Steve Hedley, sier at han vil holde et stort party hvis Boris Johnson dør. Han ville ikke engang beklage sitt utsagn. Han er nestleder for transportarbeiderne og tjener over en million kroner i året.

Labour-politiker Jools Heselwood, mente at statsministerens innleggelse var et «publicity-stunt». For å få sympati og trekke fokus bort fra den dårlige håndteringen av krisen.