Matteo Salvini mener at EU-lån bare blir en byrde for Italias fremtidige generasjoner. Han vil heller utstede statsobligasjoner og hente penger innenlands, fra italienere.

Italias tidligere innenriksminister, nå leder av opposisjonspartiet Ligaen, det største partiet på meningsmålingene. Han avviser EUs forslag til finansiering for å løse coronakrisen.

– Mange spør meg, hva ville du gjøre om du satt i posisjon – jeg ville ha spurt det italienske folk om penger for å komme opp igjen, sier Salvini skriver Express.

Salvini tror ikke på hjelp fra EU

Kriselån, slik som de snakker om i Berlin, Amsterdam and Brussels. Han mener at det bare fører til at de sender regningen videre til sine barn. Han vil heller utstede statsobligasjoner, slik at innbyggere, bedrifter og investorer kan være med på å finansiere økonomien.

– Jeg stoler ikke på lån som kommer fra EU – vi har alle har sett hva som skjedde i Hellas – flyplasser, jernbaner og til å med monumenter blir solgt til høystbydende.

