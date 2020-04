annonse

Det er gode betingelser for å utøve negativ sosial kontroll, når Danmark er «nedlagt» på grunn av coronakrisen, advarer organisasjoner overfor dansk TV2.

Flere danske organisasjoner ser med bekymring på de som lever med æresrelatert, sosial kontroll bak hjemmets fire vegger.

Spesielt i en tid uten mulighet til å forlate hjemmet, når Danmark er «nedstengt» for tredje uke på rad.

– Som et resultat har de parallelle samfunnene glansdager fordi fokuset blir fjernet fra dem, sier Nader Askhani, president i Ny Identitet til dansk TV2.

Han mener samfunnets kontroll og fokus på uønsket sosial kontroll i paralellsamfunn er fullstendig fjernet i tiden danskene er inne i.

Tre ganger så mange henvendelser

Foreningen Ny Identitet hjelper både menn og for det meste kvinner med å rømme fra negativ sosial kontroll og æresrelaterte konflikter i familien.

Akkurat nå opplever foreningen over tre ganger så mange henvendelser som vanlig.

Foreningen vil ikke røpe de spesifikke tallene av hensyn til dem foreningen hjelper.

Nader Ashkanis vurdering er at familier som tyr til sosial kontroll for tiden prøver å presse unge mennesker i forbindelse med coronakrisen, og at mulighetene for de unge til å leve «et dobbeltliv» – hjemme og ute, nå for tiden er borte, sier han til dansk TV2.

Kvinner glemmes

Ashkanis kaller det som skjer under coronakrisen for «veldig, veldig bekymringsfullt», og understreker at kvinnene som blir utsatt for ærekrenkelser lett kan glemmes fordi de ikke utgjør en fare for samfunnet i motsetning til unge radikaliserte menn.

Mange av kvinnene som henvender seg til Ny Identitet lever allerede et dobbeltliv. De forteller hjemme hos familien at de går på biblioteket eller på jobb, men i virkeligheten drar de ut for å se kjæresten eller kjæresten.

Det kan de ikke gjøre nå, forklarer Nader Ashkani.

– Det skaper konflikter hjemme, der begge parter har en kortere fele enn de vanligvis har, sier han.

Mens foreningen Ny Identitet opplever treboblet pågang, ifølge dansk TV2 er det andre organisasjoner som jobber med samme tema, som opplever tiden under corona-krisen annerledes.

Organisasjonen RED, Center mot æresrelaterte konflikter, har stikk motsatt opplevelse av hverdagen.

– Vi tror det er fordi ungdommene blir overvåket 24/7 for øyeblikket og ikke kan nå ut til skoler, kommuner og fagpersoner, sier Anita Johnson hos RED, som også er bekymret over fraværet av fokus på uønsket sosial kontroll under corona-krisen.

