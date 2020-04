annonse

En mann i Greater Manchester likte dårlig å irettesettes for brudd på Englands nasjonale karantene. Nå tiltales han for vold mot to politikonstabler, herunder å ha påført den ene dype bitt i armen.

I forbindelse med coronapandemien har Storbritannias statsminister Boris Johnson beordret nasjonal karantene til etter påske.

Med unntak av helsepersonell og andre med samfunnskritisk funksjon må britene holde seg hjemme under karantenen, og får i hovedsak kun foreta viktige innkjøp og nødvendige reiser. Ferieturer tillates ikke.

Ikke alle tar ferdselsforbudet like alvorlig. I byen Rochdale i Greater Manchester i Nordøst-England ble en utegående mann oppsøkt av to politibetjenter. De forklarte at han ikke kunne besøke venner mens karantenen pågår, skriver Sky News.

Dette likte 29-åringen dårlig. Mannen svarte med å slå til kvinnen og hennes kollega, og bet deretter kvinnen i armen. Hun ble raskt fraktet til sykehus for behandling, mens den biteglade karantenebryteren ble pågrepet.

Bilder frigitt av Greater Manchester Police viser dype tannmerker på politikvinnens overarm.

Politisjef Ian Hopkins er lite imponert over mannens tannkløe, og omtaler handlingen som «nedrig» og «tankeløs».

Nå fremstilles den siktede for magistratretten i Manchester. Ifølge politiet er vedkommende uten fast bosted. Navnet hans tyder på etnisk engelsk bakgrunn.

