annonse

annonse

Et fengsel er satt i brann i Sibir etter et fangeopprør der minst én fange ble drept. Aktivister sier at opprøret var en protest mot fangebehandlingen.

Uroen brøt ut i et fengsel i Angarsk torsdag. Myndighetene skylder på fangene, mens menneskerettsorganisasjoner sier at fangene skadet seg selv for å protestere mot omfattende mishandling.

Fredag sto en arbeidsgård ved fengselet i brann mens opprørspoliti sperret av veiene som ledet inn til området. Uavhengige observatører ble vist vekk. Brannen ble slukket lørdag.

annonse

En lokal ombudsmann for menneskerettigheter, Viktor Ignatenko, sier at levningene etter en fange ble funnet i ruinene.

Etterforskere på stedet har oppgitt at fangene satte fyr på flere bygninger, og at de brukte glass fra knuste overvåkingskameraer til å skade seg selv.

Fengselet var satt i karantene som følge av koronautbruddet, noe som blant annet innebærer at fangene nektes besøk.

Aktivister anklager politiet for å ha brukt skytevåpen og gass mot fangene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826