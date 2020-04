annonse

Nouriel Roubini er professor ved New York University. Han ble verdenskjent under kallenavnet Dr. Doom da han allerede i 2005 begynte å advare om at boligprisene i USA var i en boble skapt av hodeløse lån gitt av bankene. Han forutså slik sett finanskrisen i 2008.

Roubini har deretter blitt mye brukt som kommentator. Hans grunnleggende syn støtter opp under oppfatningen at staten og sentralbankene bør inn å manipulere markedet når det mister luft i boblen. Slik sett tilhører han den keynesianske skolen snarere enn den (langt mindre) østerrikske økonomiske skole som vektlegger det frie markedets prissetting også av rentenivået.

Etter at coronaviruset begynte å spre seg og økonomisk aktivitet i land etter land har stengt ned, har Roubini vært av de kommentatorer som har vært mest spesifikk og overbevist om faktorene og stegene i det som nå skjer. Mange andre ser ut til å helgardere i sine analyser, noe som tyder på en grunnleggende usikkerhet på egne analytiske evner.

Men Roubini tenker tankene helt ut. I en artikkel i Project Syndicate og et påfølgende intervju skisseres han sine bekymringer for økonomien. Han mener konsensus fortsatt undervurderer hvor hardt verdensøkonomien faktisk kommer til å rammes.

Roubini sier at en stor resesjon (great recession) er «det beste økonomiske resultatet som noen kan håpe på [med] en lavkonjunktur dypere enn den etter finanskrisen i 2008.» Han mener imidlertid at sjansene øker for «et langt dårligere utfall». Og med det mener han en økonomisk depresjon med paralleller tilbake til 1930-tallet i dybde og lengde.

«Sjokket for den globale økonomien fra COVID-19 har vært både raskere og mer alvorlig enn den globale finanskrisen i 2008 og til og med den store depresjonen. I de to foregående episodene falt aksjemarkedene med 50% eller mer, kredittmarkedene frøs opp, massive konkurser fulgte, arbeidsledigheten steg høyt over 10%, og BNP falt med en årlig rate på 10% eller mer. Men alt dette tok rundt tre år å spille ut. I den nåværende krisen har tilsvarende alvorlige makroøkonomiske og økonomiske utfall materialisert seg på tre uker,» skriver han.

Tidligere denne måneden tok det bare 15 dager før det amerikanske aksjemarkedet falt med 35%. Roubini peker på at selv mainstream finansfirmaer som Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley forventer at amerikansk BNP vil falle med med 24% til 30% i andre kvartal. På bare tre uker har mer enn 16 millioner amerikanere mistet jobben, det er 10 % av arbeidsstyrken.

Bratt fall, rett ned

Med andre ord, hver komponent i samlet etterspørsel – forbruk, kapitalutgifter, eksport – er i fritt fall. Det er enestående, sier Roubini. Mens de fleste kommentatorer har ventet en V-formet nedtur – med produksjonen fallende kraftig i et kvartal og deretter raskt gjenopprettet det neste, er «det klart at COVID-19-krisen er noe helt annet. Sammentrekningen som nå er i gang ser ut til å være verken V- eller U- eller L-formet (en kraftig nedtur etterfulgt av stagnasjon). Snarere ser det ut som en I: en vertikal linje som representerer at finansmarkedene og realøkonomien stuper,» skriver han.

Professoren påpeker at det aldri før har hendt at den økonomiske aktiviteten bokstavelig talt blir lagt ned, slik den har gjort i Kina, USA og Europa i dag. Han ser liten lysning før en vaksine er plass, tidligst om 18 måneder. Inntil den tid vil økonomien mest sannsynlig vært betydelig preget av tiltakene.

Roubini mener at sentralbankene må inn med massiv likviditet og at de må kjøpe opp gjeld. Alle disse tiltakene må monetariseres. Penger må trykkes og «kastes ut fra helikoptre».

Roubini er slik sett av den oppfatningen at sentralbankene gjorde rett i 2008 da de gjorde kvantitative lettelser og holdt ultralave renter. Det må bare enda mer til av dette nå.

Men Roubini er redd det kommer et inflasjonssjokk i 2021 som følge av denne løse pengepolitikken. For det kan bli nødvendig å trykke opp ti prosent av BNP dette året og neste, og samtidig er det ikke bare en nedgang i etterspørsel denne gang men også i produksjon og tilbud. Og hvem tør gi lån til fremvoksende økonomier som ikke kan utstede lå i egen valuta? spør han.

Med inflasjon må sentralbankene enten stramme til og innføre mye høyere renter, noen som vil senke økonomiene reelt, eller valutaene ender opp som verdiløse. Dystre utsikter uansett.

Nye kriger?

Roubini, som er en persisk jøde som har vokst opp i Tyrkia og USA, mener også at altfor få har tatt inn over seg at de geopolitiske spenningene også kan øke de neste månedene ettersom Russland, Kina, Nord-Korea og Iran posisjonerer seg for å utnytte USA svekkelse under bekjempelsen av coronaviruset.

«Når det amerikanske presidentvalget nærmer seg, vil COVID-19-krisen vike for fornyede konflikter mellom Vesten og minst fire revisjonistiske makter: Kina, Russland, Iran og Nord-Korea, som alle allerede bruker asymmetrisk cyberwarfare for å undergrave USA fra innsiden. De uunngåelige cyberangrepene på den amerikanske valgprosessen kan føre til et omstridt sluttresultat, med anklager om «rigging» og muligheten for direkte vold og sivil uorden,» skriver han og avslutter:

«Denne troikaen av risikoer – pandemier, utilstrekkelige arsenaler i den økonomiske politikken og geopolitiske hvite svaner – vil være nok til å tippe den globale økonomien til vedvarende depresjon og en nedbrytning av finansmarkedet. Etter krasjen i 2008 trakk et kraftig (om enn forsinket) svar verdensøkonomien tilbake fra avgrunnen. Vi er kanskje ikke så heldige denne gangen.»

Et langt intervju med Roubini kan sees her.