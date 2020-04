annonse

Mye er stengt på grunn av koronapandemien. Fire av ti nordmenn mener at det er for tidlig med en gradvis gjenåpning av samfunnet etter påske.

Det viser en fersk undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra TV 2.

40,9 prosent svarer at de mener det er for tidlig med en gjenåpning, 46 prosent mener det er passe, mens 4,6 prosent svarer at det er for sent. 8,5 prosent svarer at de er usikre.

– Nå har vi en form for kontroll for øyeblikket i Norge. Så hvis alle følger reglene våre så har vi muligheten for en gradvis åpning og begynne med noen av de jobbene hvor vi har stengt helt ned, en til en-tjenestene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tidligere denne uken kunngjorde regjeringen hvilke tiltak som skal lettes på. Barnehager åpnes igjen 20. april, mens barneskolen for 1.–4. trinn, samt SFO, gjenåpnes 27. april.

Senest 27. april åpnes tjenester som frisører og hudpleiere, dersom de oppfyller krav om smitteverntiltak.