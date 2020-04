annonse

Hytteforbudet har fått folk til å holde seg unna påskefjellet. Hytter står tomme, kun en og annen snøscooter og en sjelden skiløper er å se.

Det pleier vanligvis å være et yrende folkeliv i løyper og traseer i fjellet i påsken, men over alt er det nå helt dødt. I Hemsedal, Trysil og en rekke andre populære skisteder står skiheisene, og i bakkene er det bedre plass enn noen gang.

Det samme gjelder de enorme fjellområdene som er uten folk så langt øyet kan se. På Hardangervidda møtte NTBs fotograf kun på en snøscooter og et hundespann på turen til turisthyttene Heinseter og Rauhelleren skjærtorsdag og langfredag.

– Det er ikke en levende sjel her. Det er første gang i min manns levetid at det er stengt i påsken, forteller Mona Lægreid som driver Rauhelleren turisthytte sammen med sin mann Hans Olav, til NTB. Hun har 14 års fartstid her, men mannen har tilbrakt alle sine 54 påsker på Rauhelleren.

– Han har vært her i absolutt alle påsker. Han var seks uker gammel da han ble fraktet inn hit for første gang, forteller hun.

– Ville vært umulig

Normalt ville det vært fullt av folk i solveggen på en knalldag som langfredag. Årets vinter har vært snørik. Det ligger store snøskavler rundt hyttene. Påskeaften var det overskyet, snøvær og litt vind.

– 12. mars kom jeg inn med proviantlass med grønnsaker, og jeg hadde bare så vidt kommet i hus da vi fikk telefon fra daglig leder om at vi ikke kunne åpne som planlagt dagen etterpå, sier Mona Lægreid.

Selv om hun savner fjellturistene, har hun full forståelse for at helse kommer først.

– Jeg jobber som sykepleier, og dette forstår vi begge to. Det viktigste er folks helse. En vanlig påskedag har vi opptil 200 gjester, men det ville vært helt umulig å holde tilstrekkelig avstand mellom folk her oppe. Det er veldig vanskelig å gjennomføre gode rutiner i praksis, sier hun.

Nå er vintersesongen så å si avblåst. Håpet er at situasjonen er bedre i sommer.

– Jeg tror ikke det blir noe mer denne vinteren. I bunn og grunn er jo vintersesongen over. Vi håper bare at det blir litt lettere når vi åpner igjen 1. juli, sier hun.

Oppheves 20. april

Nedstengningen av Norge innebar de mest inngripende tiltak i fredstid i et forsøk på å stanse spredningen av koronaviruset. Hytteforbudet oppheves først 20. april.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, understreket helseminister Bent Høie (H) tirsdag denne uken.

I en undersøkelse på nett som Ipsos gjennomførte 8. og 9. april, svarte sju av ti at de mener det er forsvarlig at det omdiskuterte forbudet fjernes. I en måling som Kantar utførte for TV 2 i forrige uke, svarte imidlertid 86,5 prosent av de spurte at de støttet hytteforbudet.