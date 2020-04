annonse

annonse

I kommentaren «Coronaen forstyrrer verdensordenen» viser VGs Hanne Skartveit at hun er i villrede, både om Trump-administrasjonens Kina-politikk, og dens håndtering av koronaepidemien.

Skartveit skriver i starten om en intens maktkamp mellom USA og Kina som var i gang allerede før koronautbruddet. Hun advarer mot at et diktatur med null respekt for menneskerettigheter og enkeltmenneskets frihet kan ta USAs plass som «vokter av den internasjonale orden».

Les også: Trump anklager WHO for å være Kina-vennlig – vil holde tilbake penger

annonse

Maktkampen Skartveit refererer til, er Trump-administrasjonens konfronterende linje mot Kina. I oktober 2018 anklaget visepresident Mike Pence Kina for å bruke politiske, økonomiske, og militære virkemidler for å fremme sine interesser. USA har Konfrontert Kina på handel, teknologi, og menneskerettigheter.

27 november 2019 undertegnet Trump Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Loven åpner blant annet for at USA kan innføre sanksjoner mot individer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i Hongkong.

Likevel heter det i ingressen til Skartveit sin kommentar: «USA har allerede sagt fra seg lederskapet i verden. Coronaen setter enda mer i spill. Nå må de demokratiske landene stå sammen – mot Kina.»

Når det gjelder koronautbruddet hevder Skartveit at Trump alt for lenge nektet å ta inn over seg det som var i ferd med å skje. Det må her nevnes at så sent som 25. februar i år forventet FHI at antall nye tilfeller i Norge ville være under 100 seks uker etter de første importerte tilfellene. Det var altså flere som undervurderte risikoen.

annonse

I motsetning til norske myndigheter innførte Trump allerede 31. januar i år innreiserestriksjoner fra Kina.

Samme dag erklærte helseminister Alex Azar at koronaviruset representerer en folkehelsekrise i USA.

I januar i år ankom 328428 kinesiske statsborgere, ekskl. Hong Kong-kinesere, USA. Måneden etter var det tilsvarende tallet 37968. Altså en nedgang på 88,4 prosent. Det gir en indikasjon på effekten av innreiserestriksjonene.

Les også: Joe Biden kritiserer igjen Trumps koronahåndtering

Ifølge Skartveit utspiller det seg nå en katastrofe i USA som kan komme til å overgå det vi har sett fra Italia og Spania. I USA er det i skrivende stund 44 døde per en million innbyggere. For Italia og Spania er tilsvarende tall 292 og 314. Det er altså langt igjen dit.

annonse

Det er mye Skartveit er i villrede om. Hun har i det miste rett når det gjelder trusselen Kina utgjør.