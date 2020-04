annonse

Det er ikke så mye du eller jeg kan gjøre med den økonomiske krisen, men å handle norsk når vi kan burde nå være et enkelt valg for de fleste.

Hvis vi er heldige har vi nå kommet oss gjennom den verste fasen av pandemien Covid-19. I så fall har Norge hatt flaks, dog det er langt fra sikkert.

Men det verste gjenstår. Norge sammen med resten av verden er nå på vei inn i en langvarig resesjon. Selv om noen land har fått industrien så smått i gang, som Kina, ventes det en økonomisk nedtur når kunder i industriland går konkurs eller kutter innkjøp derfra. Dette vil igjen påvirke resten av verden.

Hvor lenge nedturen varer er umulig å si. Noen tror måneder, andre år. Kanskje kan det strekke seg over hele 2020-tallet. Det eneste som er helt sikkert er at mange fler enn vi er vant til vil gå arbeidsledige, konkurs eller stå nyutdannet uten jobbmuligheter. Det er krise.

Det er ikke så mye du eller jeg kan gjøre med dette. Men én ting kan alle gjøre: Velg å kjøpe norske varer når det er mulig.

Ofte har vi nemlig et valg. Jeg er mye på tur og måtte forleden gjøre et innkjøp av en ny storsekk. Jeg kunne valgt noe fra utlandet, men jeg valgte norsk.

Jeg registrerer at mange tar liknende valg. Mange skriver på nettet og sosiale medier at de nå velger å støtte den lille, lokale butikken i stedet for mulitnasjonale konsern.

Du kan velge å bestille elektronikk billig fra utlandet, eller du kan kjøpe det til et lite påslag fra en norsk bedrift.

Du kan kjøpe norsk mat i butikken.

Så er det mange ting som ikke er like lett å gjøre noe med. Det finnes kanskje ikke norske produsenter av hvitevarer eller biler. Men hva med å ta en sjekk? Hvem eier telefonabonnementet du bruker? Hva med å bytte fra Netflix til en norsk strømmetjeneste? Trenger du en ny lenestol? Hva med å sjekke om det er mulig å kjøpe fra noe annet enn Ikea? Kanskje er det noen som driver en liten brukthandel du kan handle fra? Da slipper du også ofte å skru sammen møblene, det er en liten bonus.

Mulighetene er mange. Det handler ikke om at Norge er bedre eller at norske varer alltid er best, men at det nå gjelder å stå sammen.

Tar du utfordringen?