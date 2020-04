annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

02:27 NTB: Med en halvtimes mellomrom fikk politiet i Oslo melding om at to gutter ble ranet med machete i Oslo. Politiet setter ranene i sammenheng.

– Begge ofrene var unge gutter som ble slått og utsatt for vold, og som ble truet med en machete til å gi fra seg mobiltelefoner og verdisaker, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge politiets beskrivelse skal det ha vært menn i begynnelsen av 20-årene, mørkhudede og som snakket norsk.

03:44 NTB: En kvinne og en mann i Porsgrunn ble sent fredag kveld ranet for verdisaker etter at to maskerte ungdommer truet dem.

– De skal ha blitt truet til å gi fra seg verdisaker de hadde, sier operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

01:16 NTB: Væpnet politi leter etter en navngitt mann i Sandnes etter at en gutt i 16-årsalderen ble påført kuttskader sent fredag kveld.

– Skadene er ikke alvorlige, men gjerningsmannen stakk av fra stedet. Det er uklart hva som har vært motivet for det som skjedde, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Rogaland politidistrikt til NTB.