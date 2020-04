annonse

Lederen for den russiske romorganisasjonen Roscosmos mener Elon Musk og hans SpaceX forsøker å presse dem ut av markedet ved å dumpe prisene på oppskytinger.

For å nå opp i konkurransen, er Roscosmos nødt til å kutte sine egne priser kraftig.

– I stedet for ærlig konkurranse i markedet for oppskytinger, driver de lobbyvirksomhet for å få på plass sanksjoner mot oss og driver prisdumping, skriver Dmitrij Rogozin på Twitter.

Rogozin tok nylig opp saken i et møte med Russlands president Vladimir Putin.

I sitt svar på kritikken påpeker Elon Musk sitt eget selskaps konkurransefortrinn. SpaceX har perfeksjonert en metode for å lande bæreraketter, som dermed kan brukes flere ganger.

– SpaceXs raketter er 80 prosent gjenbrukbare, deres er 0 prosent. Dette er det egentlige problemet, skriver han.

Rogozin varsler imidlertid skarp konkurranse.

– Vi jobber for å senke prisene med mer enn 30 prosent for å øke vår internasjonale markedsandel, sier han, og beskylder amerikanske myndigheter for å finansiere prispresset.

SpaceX skal etter planen før første gang fly astronauter til den internasjonale romstasjonen i mai. Det blir første bemannede romferd fra amerikansk jord siden 2011.