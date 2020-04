annonse

Den svenske kirken krever økt innsats fra myndighetene og økonomisk støtte til illegale innvandrere.

– Mange lider nå mye på grunn av coronakrisen, ifølge presidiet i Sveriges kristna råd, og i et innlegg i avisen Expressen, undertegnet av flere biskoper, krever den svenske kirken tiltakspakker for at asylsøkere og innvandrere som skal bortvises fra landet.

I følge den svenske kirken er «alle mennesker skapt av Gud», og derfor må politikere sette i verk tiltak for å redde blant annet såkalte «papirløse innvandrere», heter det fra kirkens representanter i innlegget.

Spesielt utsatte grupper

– Mange papirløse mennesker har gått under jorden og lever under vanskelige forhold. Noen har tak over hodet, men bor i trangt og blir dermed ekstra utsatt for smittespredning, heter det i debattartikkelen fra Sveriges kristna råd.

Den svenske kirken nevner også asylsøkere, såkalte midlertidige arbeidsmigranter, innvandrere som venter på utvisning og hjemløse, og at disse bør ha spesiell hjelp.

Krever omgjøring av lovverket

Sveriges kristna råd krever også i sitt debattinnlegg at innvandringslovene skal gjennomgås på nytt.

– Grensene er lukket, noe som betyr at mange ikke kan vende hjem. Andre lever i en ventetid på at asylsøknaden deres blir avgjort, en prosess som nå risikerer å bli forsinket ytterligere, heter det i debattinnlegget.

Det er reist krav om blant annet fra Miljøpartiet at de tusenvis av afghanske menn, som er omfattet av Sveriges videregående skolelov og har fått utsatt hjemsendelse for å kunne avslutte skolegangen, skal få permanent oppholdstillatelse på grunn av coronakrisen, noe kirken støtter.

– Gjennom arbeidet i kirker og nettverk ser vi hvor mange som er i ekstremt vanskelige situasjoner. Elendigheten som mange tidligere levde i, har blitt verre.

– Lovgivningen på flere områder må også gjennomgås basert på rådende omstendigheter, for eksempel ved migrasjon, skriver Sveriges kristna råd i Expressen.