I Sverige dør svært mange gamle på eldreinstitusjoner, og 18 av 21 fylker er rammet. Kristendemokratenes (KDs) Ebba Busch Thor mener Stefan Löfven har sviktet de eldre i jakten på å få mer makt via en kriselov.

– Velferdssektorene og kvinnedominerte yrker må ta støyten fordi Sverige ikke tok høyde for at coronapandemien er blitt så alvorlig, sier Kristendemokratenes partileder Ebba Busch Thor i et intervju med den svenske avisen Dagens Nyheter.

Hun sier myndighetene har sviktet eldre, fordi mange av de døde i for eksempel Stockholm, er eldre som mottar hjemmesykepleie eller helsehjelp på institusjoner.

– Dette er borgere jeg mener Socialdemokratene har sviktet og en del av Sverige som Socialdemokratene har glemt i sin jakt etter makt, sier Ebba Busch Thor.

Rundt 40 prosent av de som så langt har omkommet av Covid-19 i Stockholm har vært i det offentliges varetekt gjennom en eller annen form for eldreomsorg.

18 av 21 svenske fylker er rammet av dødsfall på gamlehjem eller i eldreomsorgen.

Kriselov-kritikk

Statsminister Stefan Löfven (S) har jobbet intenst med å fremskaffe en ny kriselov de siste dagene, og han er kritisert for at en slik lov gir regjeringen for mye makt.

Tidligere denne uken fikk regjeringen i Sverige grønt lys for en midlertidig lov, som betyr at den har muligheten til å treffe vidtrekkende tiltak uten å gå gjennom den svenske riksdagen.

Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, kritiserte imidlertid den nye loven på flere punkter. Noe av kritikken gikk på Löfvens fremgangsmåte, for å få drevet kriseloven igjennom.

Moderaterna har beskrevet det som hendte tidligere i uka, som at Stefan Löfven måtte “låse inn” partilederne for å tvinge dem til å si ja, fordi saken om kriselov var presserende.

Löfven ga partilederne i øvrige partier tre kvarter på å tenke seg om, og det var ikke lagt opp til at det kunne forhandles om innholdet i kriseloven regjeringen på forhånd hadde laget en skisse til.

Da reiste Moderaternas partileder Ulf Kristersson seg og forlot møtet. Han ringte talmannen (tilsvarende Norges stortingspresident red. anm.) for å få en ny frist – og fikk den.

Kristersson har i svensk presse blitt sitert på, at han mener hele prosessen er håndtert elendig fra Löfvens side.

– Lei meg av å se hva det kostet de eldre

Virussmitten var per 8. april å finne på 121 av 300 gamlehjem i Stockholms-regionen, melder Sveriges Radio.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, som leder den svenske kampen mot coronaviruset, uttalte på en pressekonferanse i uka at den store forskjellen mellom antall coronadøde i Sverige og Norge skyldtes at infeksjonen ikke hadde kommet inn i eldrehjem i Norge slik den har gjort i Sverige.

Hvordan dette kunne ha seg for Sveriges del hadde Tegnell ingen svar på til pressen.

– Jeg blir trist når jeg hører det. Dette er borgere som jeg mener er glemt i jakten på makt, sier Ebba Busch Thor til Dagens Nyheter.

Hun mener også at ansatte i helse- og omsorgssektoren er glemt.

– De må betale prisen for at Sverige ikke kompenserte for en vesentlig forverret situasjon og ikke hadde mer beredskap til å takle denne vanskelige situasjonen tidligere, sier hun.