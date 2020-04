annonse

Virussituasjonen gjør at midtbanestjernen Son Heung-min må be folk om ikke å samle seg i grupper for å prøve å få et glimt av ham i uniform.

Tottenham-profilen skal snart i gang med sin tre uker lange vernepliktsperiode hjemme i Sør-Korea. Son er superpopulær i hjemlandet, og detaljene om hvor han skal avtjene verneplikten er hemmeligholdt.

Likevel har 27-åringen sett seg nødt til å publisere et innlegg på Facebook der han sterkt oppfordrer folk om ikke å oppsøke stedet der han skal gjennomføre militærtjenesten, skriver avisen Evening Standard. Son har over en million følgere på Facebook-siden sin.

Det skyldes hovedsakelig frykt for at koronaviruset skal spre seg.

– Som følge av covid-19-situasjonen må vi unngå store forsamlinger. For å samarbeide med regjeringens viruspolitikk har Son bestemt seg for å delta i treningen (militærtjenesten) som ikke er åpen for det offentlige. For å unngå at flere rammes av covid-19, vennligst la være å komme til stedet for å se Son, heter det i innlegget, ifølge Evening Standard.

Minstetid

Det er ventet at Son skal gjennomføre sin verneplikt med det sørkoreanske sjøforsvaret på øya Jeju sør for Fastlands-Sør-Korea. Han reiste fra London i slutten av mars, men rykker inn i militæret først 20. april.

Fotballstjernen har unntak fra ordinær førstegangstjeneste fordi han vant gull i asialekene i 2018, men absolutt alle menn under 28 år som er tjenestedyktige, må gjennomføre en minsteperiode på fire eller tre uker.

Son var skadd da Premier League-sesongen ble stanset som følge av koronavirusutbruddet. Han kommer høyst sannsynlig til å være både skadefri og ferdig med verneplikten før fotballen i England ruller igjen.