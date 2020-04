annonse

Den populære Fox News-verten retter knallhard kritikk mot Verdens helseorganisasjon (WHO) og dens direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Carlson kom med kommentarene under TV-programmet «Tucker Carlson Tonight» torsdag kveld. Han viste til det han kaller «en løgnrekke» som organisasjonen har fortalt «etter anmodning fra den kinesiske regjeringen», som «utvilsomt har kostet mennesker livet.»

– Når vi ser tilbake, vil vi konkludere med at ingen organisasjoner har vanæret seg selv mer under denne pandemien enn Verdens helseorganisasjon, sa han og kom med følgende grunn:

– WHO fortalte verden at viruset ikke kunne spre fra person til person lenge etter at det var helt klart at det kunne. I samme øyeblikk som Kina hamstret ansiktsmasker, hevdet WHO at ansiktsmasker ikke hjalp. I begynnelsen av februar sutret WHO fremdeles over stigmaet og rasismen ved å koble viruset til landet det kom fra.

Carlson anmodet deretter president Donald Trump til å vurdere å trekke amerikansk finansiering av organisasjonen, før han anklaget WHO for stadig å «følge påbudene til sine herrer i Beijing» på «bekostning av folkehelsen.»

Så rettet Carlson oppmerksomheten mot WHO-sjef Ghebreyesus:

– Sjefen for WHO, Tedros Adhanom, er som en skurk tatt rett ut fra tegneseriene. Denne såkalte folkehelsetjenestemannen dekket en gang opp et kolerautbrudd i Etiopia på grunn av politiske årsaker. Man kan ikke velge en dårligere kandidat hvis man prøvde, tordnet den populære TV-verten.

En vits

Carlson spilte deretter et videoklipp av Ghebreyesus, som sa at USA ville ha «blod» på hendene hvis landet trakk sin WHO-finansiering.

– Ikke politiser dette, ber han. Ironialarmen går. WHO nekter å hjelpe Taiwan til å bekjempe pandemien. Hvorfor det? Politikk. Den kinesiske regjeringen liker ikke Taiwan. WHOs ledere gjør det som Kina ber dem om å gjøre. De lar det taiwanske folket lide, sa Carlson.

– Akkurat denne uken angrep Tedros Taiwan igjen. Han hevder at en anonym person sa noe rasistisk om ham på nettet, og det må være den taiwanske regjeringens skyld. Han ga ingen bevis for det. Denne mannen er en vits, en flause og en fare, og vi burde ikke sende ham noen flere amerikanske dollar, konkluderte Carlson.