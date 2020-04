annonse

Legger seg flate overfor Resett.



15. mars publiserte den tyske avisen Welt am Sonntag en oppsiktsvekkende sak. Under tittelen «Trump vs. Berlin» skrev avisen at den amerikanske presidenten hadde tilbudt en milliard dollar til et tysk selskap for å få eksklusive rettigheter til en vaksine mot covid-19 (koronasykdom).

Saken spredde seg i en rekke internasjonale og norske medier. Også Resett publiserte en ntb-sak om dette. Men påstanden ble ganske raskt avslørt som en falsk nyhet.

Allerede samme dag som Welt am Sonntag publiserte artikkelen sin, sendte CureVac ut en pressemelding. Der sto det at selskapet avviste «alle nåværende rykter om et oppkjøp».

16. mars avviste CureVac på nytt på Twitter at amerikanske myndigheter hadde kommet med et bud på selskapet. Der bekreftet imidlertid CureVac at selskapet har vært til stede på et møte i Det hvite hus, ifølge Faktisk.no.

Likevel ble saken spredd videre i kristen-avisen Vårt Land.

«Kontrasten er grell til en president Trump som i hemmelighet prøvde å kjøpe eksklusiv amerikansk rett til en kommende koronavaksine fra et tysk legemiddelfirma», skrev kommentator Geir Ove Fonn i Vårt Land forrige uke.

«Slik er de en motvekt til Donald Trump, som forsøkte å kjøpe opp den beste tyske vaksineforskningen, for å sikre sitt eget land», skrev redaktør Berit Aalborg.

Legger seg flate

Nå legger begge seg flate.

Berit Aalborg er redaktør for politikk og verden i Vårt Land. Hun erkjenner at hennes omtale av Donald Trump var feilaktig.

– Tusen takk for at du gjorde meg oppmerksom på at denne nyheten var feil. Det er nå rettet opp. Og vi har nederst i kommentaren saken gjort oppmerksom på endringen, og at dette er gjennomgått av Faktisk.no, skriver hun i en e-post til Resett.

Også kommentator Geir Ove Fonn legger seg flat.

– Hadde beklageligvis ikke fått med meg dette da saken ble skrevet, men jeg rettet det opp i nettversjon, sier han i en e-post til Resett. Feilen ble rettet etter 22 timer, opplyser han.