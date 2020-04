annonse

annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer Hviterussland om at koronavirusepidemien er i kraftig vekst, et tegn på at regjeringens myke tilnærming ikke virker.

– Data viser en hurtig økning i antall tilfeller, sa Patrick O’Connor fra WHOs Europa-kontor lørdag. Han var da på besøk i landet med 9,5 millioner innbyggere, som er et av få i Europa som ikke har stengt store deler av samfunnet for å bekjempe virusutbruddet.

– Antallet tilfeller dobles cirka hver andre til tredje dag, noe som viser begynnelsen på en generell samfunnsspredning, sa Conner, som understreket at situasjonen krever nye tiltak.

annonse

De offisielle tallene viser lørdag 2.226 smittetilfeller og 23 dødsfall. Hviterusslands helseminister Vladimir Karanik opplyste at hundrevis av de smittede er helsearbeidere.

– Laboratorietestene bekrefter at 301 helsearbeidere er smittet, sa ministeren på en felles pressekonferanse med WHOs representant.

Hviterussland har vekket oppsikt ved å fortsatt arrangere fotballkamper som det eneste landet i Europa. Helseministeren sa lørdag at det ikke var opp til ham å stanse kampene.

Landets president Aleksandr Lukasjenko har tidligere lagt vekt på økonomien framfor behovet for karantene, og har uttalt at landet ikke har råd til en stengning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826