annonse

annonse

Et massesøksmål i Florida antyder at Kina bevisst spredte coronaviruset utenlands for at USA og Europa ikke skulle få økonomisk forsprang.

I den amerikanske delstaten Florida har en gruppe privatpersoner og bedrifter anlagt massesøksmål mot Folkerepublikken Kina, herunder flere departementer og etater i det kinesiske statsapparatet.

I søksmålet anklages Kina for å ha «sluppet løs en massiv pandemi på verden» ved å kjenne til coronaviruset i lang tid før de varslet verdenssamfunnet.

annonse

– Kina visste at COVID-19 var farlig og i stand til å forårsake pandemi, men handlet sakte, formelig stakk hodet sitt i sanden og/eller skjulte det i sin egen økonomiske egeninteresse, heter det i stevningen, som Fox News har gjengitt.

Saksøkerne påstår dermed at Kina lot coronaviruset spre seg utenlands for unngå å havne bakpå i det økonomiske kappløpet mot USA og Europa.

Les også: Tucker Carlson går i strupen på lederen til Verdens helseorganisasjon

Hvis kinesisk økonomi skulle rammes av coronaviruset, skulle europeisk og amerikansk økonomi følge med i dragsuget, antyder stevningen, som er ført i pennen av advokatfirmaet Berman Law Group. Nå krever de at Kina punger ut for sin «skjødesløse» håndtering av viruset.

annonse

– De har penger til å betale for det som de har gjort, heter det fra Berman, som legger til at Kina som «global supermakt» har «betalingsevne». Noe erstatningsbeløp tallfestes imidlertid ikke i stevningen.

Massesøksmålet, en såkalt «class-action lawsuit», tillater at flere slutter seg til underveis.

Allerede fra 27. januar forbød Kina sine borgere å reise utenlands og bestille flyreiser og overnatting utenlands i turistøyemed, ifølge The New York Times.

Forbudet omfattet imidlertid ikke millioner av kinesere som jobber og studerer utenlands, som dermed kunne returnere til Europa, Nord-Amerika og andre regioner etter kinesisk nyttårsfeiring 24. til 30. januar.

I USA gjentas kravet om erstatning nå med stadig sterkere røst. Søksmålet i Florida kommer samtidig som to medlemmer av Senatet, Josh Hawley og Tom Cotton, begge gikk ut og krevde at Kina må betale for tap av menneskeliv og økonomiske skader.

annonse

Enda krassere uttalelser er kommet fra den politiske tungvekteren senator Lindsey Graham, som mener USA bør svare «så overveldende at Kina vil endre oppførselen sin».

Les også: Amerikansk senator vil straffe Kina «hardt» for å ha forårsaket pandemien

Også blant Resetts lesere tar flere til orde for at pandemien må få økonomiske konsekvenser for Kina.

– Kinas statskasse må tømmes med makt og landet må avvikles. Kina har ødelagt verden. Det bør få konsekvenser som verden aldri har sett, lyder forslaget fra brukeren «Arthur Heimlath», som får tommel opp fra 38 andre lesere.

Andre maner til sindighet, og foreslår heller boikott innen handel og turisme.

– Unngå nettkjøp fra Kina. Unngå varer som er produsert i Kina. Velg i stedet varer fra Norge, andre europeiske land eller USA, skriver «FrittFram».

– En god begynnelse vil være å kutte den latterlige norske u-hjelpen til Kina som i 2018 var 94,2 mill., følger brukeren «Plebeier» opp med.