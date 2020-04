annonse

I den situasjonen som nå er med strenge restriksjoner på alle områder i forbindelse med koronaviruset, er det flere nordmenn som ønsker å komme seg hjem til Norge fra utlandet.

Mange av dem har ikke benyttet seg av muligheten til å komme seg hjem før restriksjonene ble så omfattende at det nå er bortimot umulig. Hva gjør så norske myndigheter med dette?

Jo, de forskjellsbehandler.

Dette var beskjeden de nordmenn som er bosatt på Filippinene fikk 7.april:

«Lørdag 11. april planlegger svenske myndigheter innenriksflyvninger fra Cebu, Tagbilaran (Bohol), Iloilo og Bacolod til Manila med mulighet for videre flyvning med Qatar Airways til Stockholm (ARN). Den norske ambassaden i Manila undersøker muligheten for at norske reisende kan få en tilsvarende pakkeløsning til Oslo (OSL). Som kjent har Qatar Airways fortsatt flyvninger fra Manila til Oslo (OSL).

Endelig bekreftelse og nærmere informasjon om de ulike flyvningene, billetter og billettpriser vil følge om kort tid.

Flyvningene planlegges av svenske myndigheter, og svenske reisende vil ha førsterett på billetter.

Billettsalget vil deretter åpnes opp for norske og andre nordiske reisende. Flyvningene vil også åpnes opp for reisende fra andre EU-land.»

Det ble altså tilbudt en sweeper løsning hvor svenske myndigheter lar sine borgere få førsteprioritet og dernest kan andre nordiske og andre EU-borgere få billetter om det er plass.

Nordmenn på Filippinene som er alderspensjonister betaler skatt av pensjonen til Norge. Billetten kostet for to voksne og ett barn ca. 50 000 kroner.

Den 9. april kunne man lese følgende i NRK:

«UD opplyser overfor NRK torsdag kveld at det vil bli satt opp en ekstraordinær SAS-flyvning fra Islamabad til Oslo den 11. april. Det er plass til 300 passasjerer. Mange norske borgere i Pakistan har kontaktet UD om bistand for å reise hjem til Norge.»

Hvor mye hver enkelt må betale der vites ikke. Det vi vet er at pakistanere som har norsk statsborgerskap, er alderspensjonister og bosatte i Pakistan, ikke betaler skatt til Norge av sin pensjon.

Som om ikke dette er nok, så har den økonomiske situasjonen i hele verden forverret seg kraftig på grunn av koronaepidemien. Allikevel er det besluttet at nordmenn som bor i land som ikke har trygdeavtale med Norge og som mottar barne eller ektefelletillegg, skal miste dette fra 1. juli i år. Dette fordi et flertall i Stortinget «ønsker å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til land hvor de potensielt kan risikere å bli utsatt for tvang og omsorgssvikt, og på denne måten søke å forebygge slike handlinger.»

«Statistikk fra 2017 viser at det var 99 alderspensjonister bosatt i land uten trygdeavtale med Norge som mottok barnetillegg. Følgende land hadde mer enn 10 mottakere: Thailand, Filippinene og Marokko.Det var i 2017 i alt 374 alderspensjonister bosatt i land uten trygdeavtale som mottok ektefelletillegg. Følgende land hadde mer enn 10 mottakere: Thailand, Filippinene, Marokko, Pakistan og Brasil.», kan man lese i NAV.

Man må kunne anta at majoriteten av de norske statsborgerne som bor i Marokko og Pakistan, opprinnelig kommer fra de landene, mens majoriteten av de som bor på Filippinene, Thailand og Brasil, er etniske nordmenn.

Med en svært svak kronekurs blir det nå ekstra tungt for de få nordmenn dette gjelder. Formålet med å fjerne disse velferdsordningene gjelder ikke dem, så de blir altså ofret på alteret for det «gode formål.»

Etniske nordmenn som lever i Thailand og på Filippinene blir altså behandlet som annenrangs borgere og det av et stortingsflertall. Det lukter lang vei av et slags omvendt apartheid her og ingen snakker noe om den lille gruppen det gjelder. I manges øyne er nordmenn som lever i disse landene overgripere som utnytter fattige og sårbare mennesker, så de fortjener ikke bedre alikevel.

Trist, tragisk og til dels direkte grusomt av en stat som ser seg selv som en av de mest humane i hele verden.