Institutt for samfunnsforskning har i en spørreundersøkelse funnet ut at menn ønsker seg gratis barnehage og SFO, mens kvinner ønsker tiltak for å få mer tid sammen med barna. Når foreldre faktisk ønsker mer tid sammen med sine små bør det legges til rette for at foreldre faktisk får gjøre den viktigste jobben sin. Nemlig å gi barna sine en nær og god oppvekst og nå i disse koronatider beskytte de aller minste for smitte. Vi er ikke på toppen av krisen enda, og når vi kan sende norsk helsepersonell til Italia kan da mødre og fedre ta ut ulønnet permisjon med babyen som de bruker sine egne penger på.

