WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange skal ifølge en rapport ha fått to barn sammen med sin advokat på de sju årene han tilbrakte i Ecuadors ambassade i London.

Den 48 år gamle australieren skal være far til to gutter på ett og to år. Moren er den sørafrikanske advokaten Stella Morris, skriver avisa Mail on Sunday.

Avisen publiserer en rapport og et bilde av Assange sammen med de små barna. I intervjuet sier Morris at de ble forelsket og planlegger å gifte seg.

Paret har vært forlovet siden 2017, ifølge avisa, som skriver at den oppdaget forholdet i rettspapirer forrige uke.

Assange sitter for tiden fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh, mens han kjemper mot å bli utlevert til USA for å stilles for retten for spionasje.

Morris sier hun valgte å avsløre forholdet og fortelle om deres sønner fordi hun frykter for Assanges liv så lenge han sitter i Belmarsh. Morris og Assanges advokater frykter fengselet kan blir hardt rammet av koronasmitte. De er i tillegg bekymret for hans fysiske og psykiske helse.

En britisk domstol avgjorde i forrige uke at Assange ikke kan løslates mot kausjon.

