Donald Trump har blitt møtt med massiv kritikk etter at han kunngjorde at USA stanser den økonomiske støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Under en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid sa Trump at han inntil videre stanser USAs bidrag til WHO. Han beskyldte organisasjonen for å ha holdt tilbake informasjon om hvor farlig coronaviruset er.

Her hjemme har både Jonas Gahr Støre (Ap) og Bent Høie (H) kritisert avgjørelsen. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som også har ledet WHO, uttalte:

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon.

Sjefredaktør Richard Horton i det medisinske tidsskriftet The Lancet gikk svært langt i sin kritikk av Trump, og skrev på Twitter:

– President Trumps beslutning om å stanse finansiering av WHO er rett og slett en forbrytelse mot menneskeheten. – Alle forskere, alle helsearbeidere og alle borgere må stå imot og gjør opprør mot dette forferdelige sviket mot global solidaritet.

Får også støtte

Gordon G. Chang er Kina-ekspert og forfatter av boken The Coming Collapse of China. I et innlegg hos Fox News gir han Donald Trump støtte. Han mener Donald Trump gjorde helt riktig valg da han bestemte seg for å stanse bidragene til WHO.

– Presidentens handling er det første skrittet mot å starte en meningsfull reform av FN-organisasjonen og den globale helsearkitekturen, skriver Chang.

Chang mener WHO bidro til spredningen av coronaviruset på fire ulike måter:

For det første bidro WHO til utbredelsen av Kinas falske narrativ om at viruset ikke kunne overføres fra person til person. Dette til tross for at WHO visste, eller burde visst, bedre. Allerede 31. desember informerte Taiwain WHO om sine mistanker om at viruset smittet mellom mennesker.

Maria Van Kerkhove er lege ansatt av WHO. Hun sa nylig at hun helt fra starten hadde mistanker om at viruset ble overført mellom mennesker. Men ledelsen i WHO ignorerte advarslene hennes.

For det andre støttet WHO Kina i forsøkene på å forhindre reiseforbud og karantener for reisende fra Kina. Det var nettopp slike reisersom førte til at viruset ble spredt over hele verden så raskt.

For det tredje støttet WHO oppunder tilliten til statistikk fra Kina. Kinas underrapportering førte til at land som blant annet USA kom for sent i gang med smittevernstiltak.

Først når coronaviruset slo voldsomt til i Italia og Spania forsto man at dette var noe mye verre enn SARS-epidemien i 2002-03. Men da var det allerede for sent.

For det fjerde ventet WHO uforståelig lenge med å erklære at Corona-epidemien var et internasjonalt helseproblem. Dette skjedde ikke før 30. januar.

Må holdes ansvarlig

Donald Trump er i sin fulle rett når han erklærer at WHO må holdes ansvarlig for å ha sviktiet i sine grunnleggende plikter, mener Chang. Og hvem andre enn USA kan holde WHO ansvarlige?’

– Det er ingen andre nasjoner enn USA som kan holde WHO ansvarlige, siden USA gir mer penger til WHO enn noe annet land, konkluderer Chang.

I de neste to årene skulle USA støtte WHOs arbeid med 893 millioner USD.

Chang mener Trump fortsatt kan bidra til internasjonalt samarbeid i kampen mot coronaviruset, blant annet gjennom samarbeid med Taiwan, som har lykkes svært godt i å bekjempe epidemien. Chang påpeker også at WHO etter press fra Kina ikke samarbeider med Taiwan.

Chang avslutter:

– Det er selvsagt ikke sikkert at Trump vil klare å utforme et bedre svar på pandemien midt i en krisesituasjon, men å stanse bidragene til WHO var en forutsetning for at dette skal være mulig. På grunn av Trumps avgjørelse fins det nå i det minste håp.